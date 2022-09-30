Дальневосточная книжная выставка-ярмарка открылась во Владивостоке

Традиционная Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор - 2022» открылась во Владивостоке. Она работает на площадке выставочного центра Арт-конгресс отеля «Экватор» и продлится до 1 октября.
Нынешний «Печатный Двор» практически юбилейный – впервые выставка-ярмарка прошла во Владивостоке четверть века назад, в 1997 году, но строго по счёту это только 23 встреча книгоиздателей, печатников, литераторов и читателей.
На выставке представлена литература, вышедшая в свет не только в издательствах Дальневосточного федерального округа, но и Сибири, и обеих столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Насыщенная программа рассчитана на три дня работы, организаторы надеются, что она окажется интересна как специалистам печатного дела, так и всем гостям выставки, прежде всего, конечно, читателям.
Почётными гостями «Печатного двора» этого года стали книжный обозреватель Дмитрий Гасин, заведующий лабораторией книговедения Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской Академии наук доктор исторических наук профессор Александр Посадсков; литературный критик и публицист Андрей Рудалёв; поэт, прозаик и литературный критик Илья Фаликов (выпускник Дальневосточного государственного университета); историк, литературовед, автор ставшей бестселлером биографической книги «Гумилев сын Гумилева» и вошедшей в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» книги «Тень Мазепы», лауреат премии «Большая книга» Сергей Беляков.
Если в прошлом, 2021 году знаменательной чертой «Печатного Двора» стало 120-летие Александра Фадеева, которому организаторы уделили самое пристальное внимание, то особенность нынешней – Арсеньевская тема. В 2022 году отмечается 150-летие знаменитого исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева.
С трудами Арсеньева, новыми изданиями, освещающими его жизнь, литературную и научную деятельность, гости «Печатного Двора» могут познакомиться на обширной экспозиции «Посвятивший себя Дальнему Востоку», которая предложит посетителям также стать участниками книжной лотереи «Разберём на цитаты».
В первый день «Печатного Двора» состоялась конференция «В.К. Арсеньев. Наследие. Новые книги. Открытия», на которой участников и гостей выставки познакомили с издательскими новинками, посвящёнными жизни и творчеству Арсеньева, ранее не публиковавшимися и редкими материалами: собранием сочинений В.К. Арсеньева (Тихоокеанское издательство «Рубеж»), репринтным изданием «Личное дело В.К. Арсеньева», юбилейным альбомом «Служил Отечеству» (Издательство «Русский Остров»), «Хроника жизни Арсеньева-Уссурийского»…
Встреча с потомками знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева состоится на открытой площадке во второй день работы выставки.
Посетители «Печатного Двора» смогут увидеть лучшие издательские проекты Дальнего Востока в представлении авторов, издателей и библиотек на сессии «Час большой книги. Новый сезон. Новые книги. Новые имена».
На литературной экспозиции «Писатели Дальнего Востока» можно будет посмотреть, полистать и приобрести понравившиеся издания, а также лично побеседовать с некоторыми авторами. Гости смогут посетить мастер-класс по поэтическому мастерству и познакомиться со стихами представителей молодёжного объединения «Голос Логоса» в авторском исполнении.
Любителей издательских экспериментов приглашают на презентацию графического романа с AR-реальностью «Невельской. Плоды воображения» от творческой группировки Hero4Hero.
Деловая часть программы «Печатного Двора» включает круглый стол с Ассоциацией Союза писателей и издателей России (АСПИ) с участием представителей самой масштабной онлайн-библиотеки «ЛитРес», а также дискуссию по вопросам вузовского книгоиздания на дальнем Востоке «О качестве научной и учебной книги».
Традиционно в рамках «Печатного Двора» пройдут конкурсы изданий и полиграфической продукции: «Лучшая научная книга», «Лучшая учебная книга», «Лучшее краеведческое издание», «Литературный конкурс», «Лучшее электронное издание», «Лучшее полиграфическое исполнение».
Премия имени Матвеевых уже в пятый раз назовет своих победителей в номинациях «Лучший автор или авторский коллектив», «Лучший издательский проект», «Лучшее художественное оформление изданий» и «Лучший просветительский проект библиотеки».
Организаторами выставки-ярмарки «Печатный Двор-2022» традиционно выступают региональное министерство культуры и архивного дела, Приморская краевая публичная библиотека имени А.М. Горького, Дальневосточный региональный учебно-методический центр Министерства науки и образования.
Полная программа выставки доступна по ссылке
https://pgpb.ru/news/detail/1171/