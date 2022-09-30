Дальневосточная книжная выставка-ярмарка открылась во Владивостоке

На выставке представлена литература, вышедшая в свет не только в издательствах Дальневосточного федерального округа, но и Сибири, и обеих столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Насыщенная программа рассчитана на три дня работы, организаторы надеются, что она окажется интересна как специалистам печатного дела, так и всем гостям выставки, прежде всего, конечно, читателям.