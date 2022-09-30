«Этих целей мы достигнем»: Жан Кузнецов о будущем и настоящем приморского спорта

- По итогам этого года в нашем регионе много объектов уже построено и немало ещё строятся. Это и спортивные площадки ГТО, и площадки для занятий экстремальными видами спорта и «умные» площадки. Также в этом году в четырёх городах нашего края планируется возвести и простые спортивные площадки, и физкультурно-оздоровительные комплексы, и ледовые арены. В следующем году дадим старт строительству футбольного манежа. Подобные большие объекты для края строятся и будут строиться. Вся работа - это инициатива правительства нашей страны, министерства спорта и, конечно же, региона. У нас есть задача - 70% населения вовлечь в занятия спортом к 2030 году. Чтобы достичь этого показателя, нам нужно своевременно построить соответствующую инфраструктуру. Потому что где будут заниматься эти 70%? И, чтобы таких вопросов не возникало, мы синхронизировано работаем в этом направлении.