«Этих целей мы достигнем»: Жан Кузнецов о будущем и настоящем приморского спорта

С рядом предложений по развитию массового спорта несколькими месяцами ранее выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В частности, глава региона предложил президенту увеличить расходы в госпрограммах, связанных с физкультурой и спортом. Складываем дважды два и получаем - Россия твёрдо решила брать вектор в сторону оздоровления нации.
Приморский край хоть и «край», но последнее время находится в самом центре российского спорта. Здесь регулярно проходят ключевые всероссийские соревнования, куда бороться за победу съезжаются участники из разных уголков России, а иногда и зарубежья. О том, как обстоят дела с развитием массового спорта, что ждёт регион в будущем, и где будут заниматься приморские мальчишки и девчонки, поговорили с министром спорта Приморья Жаном Кузнецовым.
- Жан Анзорьевич, Правительство и президент России поставили чёткую задачу - привлечь к занятиям физкультурой 70% населения страны к 2030 году. Расскажите, как обстоят дела с популяризацией спорта в Приморском крае? Какие меры принимаются?
- Что касается популяризации, у нас проходит много массовых мероприятий для того, чтобы спорт был доступным для всех жителей Приморского края. Также проводятся соревнования высокого уровня, куда приезжают спортсмены из различных регионов нашей страны, стран ближнего зарубежья. Во время Восточного экономического фо- рума мы провели ряд турниров, которые как раз позволили нам пригласить спортсменов из разных стран и городов России. Это и есть та самая популяризация, о которой мы говорим.
Также по этому направлению сегодня проводится совместная работа правительства Приморского края с Министерством спорта Российской Федерации и министерством спорта Приморского края. У нас в регионе уже неоднократно бывал министр спорта России Олег Матыцин. В этом году он присутствовал практически на всех спортивных мероприятиях, про- водимых в рамках Восточного экономического форума, благодаря чему смог высоко оценить спортивные объекты края. Будем дальше продолжать работу в направлении популяризации спорта среди населения.
- Вы затронули седьмой Восточный экономический форум, который завершился буквально пару недель назад, были ли достигнуты какие-то договорённости, напрямую касающиеся Приморского спорта?
- Безусловно. Как я уже говорил, мы плодотворно работаем с Министерством спорта России. Есть поручение президента РФ о строительстве спортивных центров подготовки сборных команд России по различным видам спорта. Сейчас мы системно двигаемся в этом направлении. Есть определённый алгоритм действий. К тому же, на площадке ВЭФ была проведена сессия по поводу развития спорта в Приморском крае и на Дальнем Востоке в целом.
- Как мы знаем, это не последняя подобная встре- ча в этом году, верно?
- Да, у нас в конце октября во Владивостоке запланировано проведение стратегической сессии с участием министра спорта Олега Матыцина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с приглашением губернаторов дальневосточных регионов. В направлении развития спортивной инфраструктуры Приморья на данный момент проводится огромная работа.
- Что для Владивостока и в целом Приморского края значит проведение таких масштабных спортивных мероприятий международного характера, как, например, Владивостокская международная регата по академической гребле, прошедшая в рамках ВЭФ-2022, или соревнования по гребле байдарках и каноэ на Кубок губернатора Приморского края с участием спортсменов из Беларуси?
- У нас около ста аккредитованных федераций, каждая из которых предлагает провести в нашем регионе то или иное мероприятие. Конечно все, которые проходили во время Восточного экономического форума, для нас очень значимы. Ровным счётом так же, как и мероприятия, проводимые федерациями в течение года. Кстати, уже есть договорённость с Министерством спорта РФ о том, что мы заблаговременно в этом году составим план мероприятий, которые будут проводиться в 2023 - 2024 годах и отдельно в рамках следующего Восточного экономического форума.
- До восьмого ВЭФ ещё далеко, но хочется поболеть за наших уже сейчас. Какие-то крупные спортивные мероприятия ожидаются во Владивостоке и Приморье в целом до конца этого года?
- Безусловно! И точно не одно!
- «Дети Азии», «Динамо-Кубок Приморья», гребные регаты - это прямое доказательство того, что Приморский край взял вектор в сторону развития массового спорта. Как обстоят дела со спортивными объектами в малых и отдалённых населённых пунктах края? Много ли уже успели сделать и что ещё предстоит?
- По итогам этого года в нашем регионе много объектов уже построено и немало ещё строятся. Это и спортивные площадки ГТО, и площадки для занятий экстремальными видами спорта и «умные» площадки. Также в этом году в четырёх городах нашего края планируется возвести и простые спортивные площадки, и физкультурно-оздоровительные комплексы, и ледовые арены. В следующем году дадим старт строительству футбольного манежа. Подобные большие объекты для края строятся и будут строиться. Вся работа - это инициатива правительства нашей страны, министерства спорта и, конечно же, региона. У нас есть задача - 70% населения вовлечь в занятия спортом к 2030 году. Чтобы достичь этого показателя, нам нужно своевременно построить соответствующую инфраструктуру. Потому что где будут заниматься эти 70%? И, чтобы таких вопросов не возникало, мы синхронизировано работаем в этом направлении.
- Жан Анзорьевич, а что насчёт приморцев с ограниченными возможностями здо- ровья? Они ведь тоже входят в эти самые 70%. Есть ли какие-то планы развития паралимпийского спорта или, может быть, уже сделано что-то глобальное?
- Конечно. На данный момент в стадии обработки находится решение вопроса по созданию центра адаптивной физической культуры и спорта, куда в дальнейшем спортсмены с ограниченными возможностями здоровья смогут приезжать тренироваться.
- Какие-то глобальные изменения ждёт спорт Приморья в ближайшее время?
- Что касается глобальных изменений, пока сказать сложно. Время сейчас непростое. Но те начинания, которые мы совместно решали с Министерством спорта России, а также с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, я думаю, мы доведём до конца.
- И заключительный вопрос. Жан Анзорьевич, если помечтать, каким вы видите спорт Приморья, скажем, через пять лет?
- Сегодня задан серьёзный вектор перемещения спорта на Дальний Восток, что неоднократно звучало на Восточном экономическом форуме. Работу в этом направлении мы сейчас проводим. Множество соревнований организовали с участием представителей западных регионов России. Думаю, что мы здесь, в родном Приморье, сможем отстроить достойную инфраструктуру, которая позволит принимать соревнования различного уровня. Будем приглашать сюда тех спортсменов, кто желает к нам приезжать независимо от национальности или от страны. Именно это даст дополнительный толчок развитию спорта в Приморском крае и на Дальнем Востоке в целом.
Также в Приморском крае принята и реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимые проекты и мероприятия в сфере спорта и здорового образа жизни.
Записал Алексей ПИСАРЕВ
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