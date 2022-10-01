Олег Кожемяко вручил федеральные и региональные награды добровольцам – участникам СВО

– Вместе с вами мы отправляем квадрокоптеры, рации. Заказали уже тепловизоры. Чтобы вы были вооружены. Будем доукомплектовывать одеждой, снаряжением. Вы получите транспорт, боевую технику. Это наши задачи, и мы будем их выполнять. Вы видите, что вышел Указ Президента о частичной мобилизации для создания резерва, накопления сил и средств. Батальон «Тигр» продолжаем формировать. Будем делать новые части, будут приходить новые люди, чтобы становиться рядом, плечом к плечу. Воюйте умело! Не подводите Приморский край! Периодически мы там будем ещё встречаться, обсуждать вопросы. Здоровья, уверенности в собственных силах и возвращения домой с Победой. Вас здесь ждут земляки! Вами гордятся! – заявил губернатор.