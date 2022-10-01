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Олег Кожемяко вручил федеральные и региональные награды добровольцам – участникам СВО

30 сентября 23:52
Фото: Игорь Новиков / пресс-служба правительства Приморского края
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 22 сентября встретился с добровольцами, которые одними из первых приняли участие в специальной военной операции на Украине. Глава Приморья вручил героям федеральные и региональные награды.

Во время приветственной речи глава региона напомнил, что в Приморье ещ` несколько месяцев назад сформировали отряд «Тигр» для добровольцев, желающих участвовать в специальной военной операции на Украине. В него вошли люди, которые не могли остаться в стороне от происходящих событий и были готовы встать на защиту интересов своей Родины и её рубежей. Все они прошли проверку на пригодность к военной службе и боевую подготовку прежде, чем отправиться за линию фронта.

    Специальный отряд «Тигр» мы сформировали несколько месяцев назад, исходя из той потребности, которая есть у наших Вооруженных сил, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. И сегодня мы видим, что воюем не только с Украиной, но и странами НАТО. Поэтому ваша помощь и поддержка в течение нескольких месяцев тем подразделениям, которые сдерживают натиск Европы, пытаются захватить освобождённые районы и перейти далее, на территорию Российской Федерации, имеет огромное значение. Вы отправляетесь туда, чтобы защитить свои семьи, родственников, близких людей, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Бойцы отряда «Тигр» – настоящие герои, уверен губернатор.

    Бойцы отряда «Тигр» совершали героические действия, от- бивали атаки противника, сталкивались с огневым боем. В первую же ночь вы вошли в боевое столкновение. Но никто не ушёл. В батальоне «Тигр» меньше всего отказников. Вы знаете друг друга, поддерживаете психологически, морально, физически. Это и называется настоящее боевое братство, сплочённость коллектива, которые появились ещё здесь во время учёбы, – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что держит на контроле вопросы поставки снаряжения, специальной техники и транспорта военнослужащим.

    Вместе с вами мы отправляем квадрокоптеры, рации. Заказали уже тепловизоры. Чтобы вы были вооружены. Будем доукомплектовывать одеждой, снаряжением. Вы получите транспорт, боевую технику. Это наши задачи, и мы будем их выполнять. Вы видите, что вышел Указ Президента о частичной мобилизации для создания резерва, накопления сил и средств. Батальон «Тигр» продолжаем формировать. Будем делать новые части, будут приходить новые люди, чтобы становиться рядом, плечом к плечу. Воюйте умело! Не подводите Приморский край! Периодически мы там будем ещё встречаться, обсуждать вопросы. Здоровья, уверенности в собственных силах и возвращения домой с Победой. Вас здесь ждут земляки! Вами гордятся! – заявил губернатор.

Во время церемонии награждения глава региона вручил отличившимся Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу» и знаки отличия Приморского края «Приморье. За заслуги».

Награды из рук Губернатора получили участники специальной военной операции на территории Украины в составе добровольческого отряда «Барс», военнослужащие Тихоокеанского флота и сотрудники Военного учебного центра.

По материалам пресс-службы правительства Приморского края

Фото: Игорь Новиков (пресс-служба правительства Приморского края)

#Специальная военная операция#Олег Кожемяко
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