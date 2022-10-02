Корабелы Находки спустили на воду ещё один краболов

Серия из восьми краболовов была торжественно заложена в июне 2020 года. Первый краболов «Капитан Хазан» спустили на воду 8 сентября, ещё один спуск запланирован на октябрь 2022 года. Далее на суда будут устанавливать оборудование и проводить швартовые и ходовые испытания, а в 2023 году первые три судна отправятся на промысел.