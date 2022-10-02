Корабелы Находки спустили на воду ещё один краболов

«Дмитрий Коноплёв» предназначен для добычи и перевозки живого краба в дальневосточных морях – Беринговом, Баренцевом и Охотском. Общая длина судна – около 60 метров, оно способно развивать скорость до 12 узлов. На борту может храниться до 120 тонн живого краба в девяти танках общим объёмом 640 кубических метров.
«Находкинский судоремонтный завод впервые строит краболовные суда. Здесь прошла существенная модернизация производственных мощностей, закуплено новое оборудование. Мы работаем с судоверфью не по классической схеме: заказчик и подрядчик, мы настоящая команда, совместно решаем поставленные задачи и преодолеваем трудности», – отметил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов.
Находкинский судоремонтный завод – резидент Свободного порта Владивосток и единственный завод в России, где одновременно строится восемь краболовных судов одного типа.
Серия из восьми краболовов была торжественно заложена в июне 2020 года. Первый краболов «Капитан Хазан» спустили на воду 8 сентября, ещё один спуск запланирован на октябрь 2022 года. Далее на суда будут устанавливать оборудование и проводить швартовые и ходовые испытания, а в 2023 году первые три судна отправятся на промысел.
Заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Новиков отметил, что в рамках первого этапа программы инвестквот с дальневосточными верфями заключено 16 контрактов на строительство судов-краболовов.
«В их строительство вложено порядка 27 миллиардов рублей частных инвестиций.
«Краболовы строятся как дополнительное инвестиционное обязательство для победителей крабовых аукционов. Уже построено и передано заказчику два краболова на Дальнем Востоке. В высокой степени готовности и спущены на воду ещё четыре краболова, включая «Дмитрий Коноплев». Ценим труд и высокую квалификацию дальневосточных корабелов. Несмотря на трудности, обновление дальневосточного рыбопромыслового флота идёт уверенным ходом. Общий объём инвестиций по итогам успешной реализации первого этапа инвестквот составит более трёхсот миллиардов рублей», – сообщил Иван Новиков.
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили на полях VII Восточного экономического форума программу «квоты под киль» в условиях санкций. Глава государства подчеркнул, что правительство России учтёт ситуацию с небольшими предприятиями, которые не могут реализовать проекты в рамках инвестпрограммы из-за за нарушения логистических поставок, неисполнения обязательств со стороны их иностранных партнёров.