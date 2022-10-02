Нерестовые реки нацпарка«Земля леопарда» взяли под усиленную охрану

Охрана лососёвых от браконьеров в этот ответственный период – важная задача госинспекторов нацпарка «Земля леопарда». С каждым годом эффективность этой работы росла, о чём свидетельствовало увеличение нерестовых бугров в реке Нарва. Однако в 2019 году Барабашевский лососёвый рыбоводный завод поставил на ней рыбозаградительное сооружение, после чего заполняемость естественных нерестилищ упала с 70 до 7 процентов. В настоящее время, несмотря на начало путины, в реки на территории национального парка пока попадает крайне мало лососёвых.