zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нерестовые реки нацпарка«Земля леопарда» взяли под усиленную охрану

Сегодня, 01:35
Фото: пресс-служба нацпарка «Земля леопарда»
На заповедной «Земле леопарда» усилили охрану рек в связи с началом нереста лососёвых. Кету, заходящую в реки национального парка для продолжения рода, взяли под круглосуточную охрану усиленные опергруппы.

Охрана лососёвых от браконьеров в этот ответственный период – важная задача госинспекторов нацпарка «Земля леопарда». С каждым годом эффективность этой работы росла, о чём свидетельствовало увеличение нерестовых бугров в реке Нарва. Однако в 2019 году Барабашевский лососёвый рыбоводный завод поставил на ней рыбозаградительное сооружение, после чего заполняемость естественных нерестилищ упала с 70 до 7 процентов. В настоящее время, несмотря на начало путины, в реки на территории национального парка пока попадает крайне мало лососёвых.

Администрация национального парка «Земля леопарда» рассчитывает, что это изменится после введения на реках рыбоводным заводом не менее двух пропускных дней в неделю.

Рекомендация с таким запросом отражена в Стратегии промысла тихоокеанских лососей в Приморском крае и Чукотском автономном округе, подготовленной Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром.

В настоящее время всё готово для достойного отпора браконьерам. «Земля леопарда» охраняет нерестовые реки совместно с пограничными службами и УМВД Хасанского района Приморья. Сплочённая работа сразу трёх организаций призвана увеличить интенсивность и охват рейдов. Защитники природы оснащены всей необходимой техникой, включая резиновые лодки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, отмечается в сообщении нацпарка.

#Общество#Дальний Восток
Подпишитесь
Юрий Трутнев рассказал о центрах военно-спортивной подготовки
27 сентября, 17:46
Юань становится всё более привлекательным активом?
27 сентября, 15:33
«Далькомхолод» теперь может отправлять рыбопродукцию в Китай без ограничений
22 сентября, 16:17
Владимир Тарабарин: производителя нужно воспитывать, чтобы писал на упаковке правду
22 сентября, 09:14
Продленка в школах Владивостока: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году
16 сентября, 18:30
Фольклор и классику объединяет фестиваль культуры стран АТР
27 сентября, 10:23