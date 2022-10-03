Приморье – край юных профессионалов

К международному движению профессионального мастерства WorldSkills наша страна присоединилась 10 лет назад. Приморский край хотя и стал участником движения молодых профессионалов не сразу, но его представители уже который раз добиваются успеха. Еженедельник «Золотой Рог» попросил раскрыть тайны подготовки чемпионов заведующую мастерской по компетенции «Промышленный дизайн», старшего преподавателя кафедры дизайна и технологий ВВГУ (бывший ВГУЭС – прим. ред.), эксперта WorldSkills Russia по компетенции «Промышленный дизайн» Ольгу Туговикову.
– Ольга Фёдоровна, какими стали для Приморского края итоги десятого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и финала Пятого Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia?
– В компетенции «Промышленный дизайн» участники от Приморского края показали самые высокие результаты. Студенты нашего Академического колледжа Владивостокского государственного университета взяли золото по всем направлениям: и по вузовскому чемпионату у ребят золото, и по линейке среднего специального образования. Одновременно проходило три чемпионата, в том числе мировой, в нём принимала участие наша Нозима Аслидинова, выпускница Академического колледжа ВГУЭС, чемпион по вузовской линейке и член национальной сборной Российской Федерации с 2020 года. Многократная победительница соревнования молодых профессионалов, моя выпускница, воспитанница, она вновь взяла золото и теперь чемпион и 2022 года.
Ещё одна моя студентка, Екатерина Полицына, стала победительницей национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы». Завоевала золото и Елизавета Ильина, также студентка Академического колледжа, третьекурсница специальности «дизайн среды». Так что всё золото по промышленному дизайну наше, его завоевали представители Приморского края.
– А как участие в движении молодых профессионалов помогает юношеству в последующем трудоустройстве?
– Наши ребята – уже настоящие профессионалы, хоть и такие юные. Участвуя в соревнованиях по профмастерству WorldSkills, они прокачивают свои профессиональные навыки и компетенции, а также нарабатывают такие качества как ответственность, усидчивость, выносливость. Они умеют сконцентрироваться в сложных, а порой даже экстремальных условиях, и выполнить заданную работу в строго определённое время, в соответствии с регламентом чемпионата и конкурсным заданием.
– Это всё сильно повышает их стоимость на рынке труда?
– Да, деловые люди и работодатели высоко ценят молодых специалистов, которые принимали участие в чемпионатах по профмастерству WorldSkills. И к нашим молодым мастерам на соревнованиях активно проявляют интерес представители различных компаний, особенно за пределами края. К ним постоянно подходят с предложениями о трудоустройстве – ведь каждый работодатель желает получить для своего производства высококвалифицированного работника. Или столичные вузы приглашают студентов наших колледжей и техникумов к себе на продолжение учёбы.
– Переманивают?
– Да, переманивают. Для нашего края это, с одной стороны, не очень хорошо, а с другой – поднимает престиж профессионального образования в Приморье. Но мои воспитанники – патриоты Приморского края, также они понимают острую нужду в них, как высококлассных специалистах в области промышленного дизайна в нашем регионе. Кстати, местные власти также стараются мотивировать ребят, особенно добившихся успехов в движении «Молодые профессионалы», оставаться жить и работать в крае: помогают и с трудоустройством, и с достойным вознаграждением за их труд, и с продолжением образования. Ведь промышленный дизайн – это симбиоз индустриальных технологий с элементами конструирования, материаловедения, маркетинга и искусства. Специалисты такого плана охватывают широкий спектр задач – от создания предметов быта до производства высокотехнологичных и наукоёмких изделий. Целью и задачей промышленного дизайнера является создание актуальных и эстетически привлекательных объектов, предназначенных для решения жизненных потребностей человека и отвечающих комплексным параметрам рынка по стоимости и удобству эксплуатации.
– Могут ли что участвовать в движении школьники?
– В WorldSkills есть такое направление – юниоры, оно нацелено на раннюю профориентацию школьников, старшеклассников четырнадцати – шестнадцати лет. Кстати, дебют юниоров движения Ворлдскиллс Россия состоялся именно у нас, на Дальнем Востоке – в 2018 году финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», тогда шестой по счёту, принимал Южно-Сахалинск, а приветствовал ребят Олег Кожемяко, бывший на тот момент губернатором островной области. Возглавив затем наш край, Олег Николаевич способствовал более активному участию Приморья в движении молодых профессионалов. И в этом году наши юниоры показали отличные результаты. Школьники Евгений Теремязев и Александр Стуков отмечены на десятом национальном чемпионате «Молодые профессионалы» медальонами за профессиональное мастерство, первый – по направлению «Холодильная техника и системы кондиционирования», второй – по направлению «Администрирование отеля». Ещё один наш юниор – Вероника Кузнецова – и вовсе завоевала золотую медаль в компетенции «Администрирование отеля». Могут участвовать в движении и ещё более юные – на сорок пятом чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019 уже выступали и двенадцатилетние школьники. Причём задания для них нисколько не легче, чем для более старших ребят.
– Ольга Фёдоровна, а кто готовит ребят для участия в соревнованиях «Молодых профессионалов», ведь чтобы юные приморцы могли побеждать на всероссийском уровне и тем более на международном, их наставники должны быть круче всех?
– У нас очень развита система наставничества, а в Приморье, поверьте, достаточно специалистов высокого класса, обладающих порой уникальным опытом.
– Чем движение WorldSkills может быть притягательным для мастеров и педагогов?
– Скажу о собственных причинах: мне приятно видеть, как мои студенты становятся настоящими мастерами, классными специалистами, профессионалами, которых ценят и уважают. Я радуюсь, наблюдая их ответственное отношение к профессии, к работе, к жизни. Для меня это имеет колоссальное значение – значит, мои старания и занятия с этими ещё совсем молодыми людьми не прошли даром. Приятно и то, что через наших учеников и их победы мы подтверждаем высокий уровень профессионального образования в Приморском крае, обучаем и выпускаем классных специалистов, желающих развивать и улучшать промышленность в именно в нашем крае.
– Подготовка профессионалов своего дела из числа молодёжи требует не только наличия опытных учителей, но и современной образовательной базы, оснащённой самой передовой техникой. Как, на ваш взгляд, в Приморье обстоит дело с технической стороной обучения молодых кадров?
– Для достижения высоких результатов материально-техническая база образовательных учреждений должна соответствовать тем амбициозным целям, которые само время сегодня ставит перед нами. Отрадно, что власти Приморского края, губернатор Олег Николаевич Кожемяко, правительство уделяют неослабное внимание сфере образования вообще, и профессионального в частности, а также участию Приморья в движении WorldSkills. Весной этого года наш край уже в четвёртый раз принимал участников отборочных соревнований, претендовавших попасть в финал национального чемпионата WorldSkills. Тогда во Владивосток съехались ребята со всей России, даже из столицы. Председатель краевого правительства Вера Щербина, осмотрев мастерские по направлениям «Сварочные работы» и «Малярные работы», подчеркнула, что в колледжах Приморского края создана сильная подготовительная база и современные условия обучения.
Я специально поинтересовалось перед нашим разговором ситуацией в крае. Оказалось, за последние три года из федерального и краевого бюджетов направлено более 200 миллионов рублей на открытие 36 мастерских, оборудованных по высоким стандартам WorldSkills. На предстоящие годы, до 2024, запланировано открыть ещё 42 таких мастерских.
Отрадно, что наш университет в этом году выиграл конкурсный отбор и впервые получил право проведения на своей базе отборочных соревнований национального уровня по компетенции «Промышленный дизайн» на ближайшие три года. В апреле этого года ВГУЭС принимал отборочные соревнования финала десятого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Промышленный дизайн – Юниоры». К нам в край приехали соревноваться в профессиональном мастерстве участники в возрасте от 14 до 16 лет со всей России – из Москвы и Московской области, республик Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Якутии, Самарской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Хабаровского края… Почему выбрали ВГУЭС? У нас новые современные мастерские по стандартам Ворлдскиллс, это площадки для подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных в регионе, проведения демонстрационных экзаменов, чемпионатов WorldSkills всех уровней. И все рабочие места участников оборудованы 3D принтерами бренда Felix.
Кроме того, у нас в Приморье Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) запускает проект «Страна мастеров». Он нацелен на обеспечение занятости молодых граждан до 35 лет через развитие предпринимательских навыков. Сейчас агентство организует отбор и обучение квалифицированных специалистов из числа преподавателей вузов и среднего профессионального образования, которые выступят в проекте в качестве тренеров и станут сопровождать участников в их карьерном пути.
Справочно: в Приморском крае реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Записал Сергей СЕМЁНОВ
Фото: предоставлено героиней публикации