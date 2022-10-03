Приморье – край юных профессионалов

– В WorldSkills есть такое направление – юниоры, оно нацелено на раннюю профориентацию школьников, старшеклассников четырнадцати – шестнадцати лет. Кстати, дебют юниоров движения Ворлдскиллс Россия состоялся именно у нас, на Дальнем Востоке – в 2018 году финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», тогда шестой по счёту, принимал Южно-Сахалинск, а приветствовал ребят Олег Кожемяко, бывший на тот момент губернатором островной области. Возглавив затем наш край, Олег Николаевич способствовал более активному участию Приморья в движении молодых профессионалов. И в этом году наши юниоры показали отличные результаты. Школьники Евгений Теремязев и Александр Стуков отмечены на десятом национальном чемпионате «Молодые профессионалы» медальонами за профессиональное мастерство, первый – по направлению «Холодильная техника и системы кондиционирования», второй – по направлению «Администрирование отеля». Ещё один наш юниор – Вероника Кузнецова – и вовсе завоевала золотую медаль в компетенции «Администрирование отеля». Могут участвовать в движении и ещё более юные – на сорок пятом чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019 уже выступали и двенадцатилетние школьники. Причём задания для них нисколько не легче, чем для более старших ребят.