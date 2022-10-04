Состоялось первое заседание Думы города Владивостока VI созыва

Он также выступил с предложением ввести в практику регулярные отчёты депутатов перед своими избирателями на округе – не реже одного раза в квартал проводить встречу депутата с населением, а раз в год выходить на прямой разговор с людьми совместно с главой администрации города. По его мнению, у депутата должен быть ресурс, потому Константин Шестаков обратился к Думе с официальным предложением вернуться к системе формирования депутатских наказов от избирателей.