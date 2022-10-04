Состоялось первое заседание Думы города Владивостока VI созыва

На первом заседании Думы Владивостока присутствовали первые руководители города и края – губернатор Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и глава города Константин Шестаков.
Первое заседание Думы созвали 29 сентября согласно постановлению главы Владивостока от 15 сентября. В повестку были включены вопросы организационной стороны работы представительного органа города, а также социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Депутатам необходимо было избрать тайным голосованием председателя Думы и его заместителей, председателей комитетов, определить составы последних, решить вопрос о том, кто из депутатского корпуса нового созыва станет работать в Думе на постоянной основе.
Открыл первое заседание городской Думы VI созыва старейший депутат и почётный гражданин Владивостока Ефим Звеняцкий. Художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького и народный артист России с этой ролью справился блестяще – сказался его многолетний опыт работы депутатом краевого парламента. Кстати, в новом составе Думы Владивостока кроме Е.С. Звеняцкого есть ещё два экс-депутата Законодательного Собрания Приморского края – Дмитрий Новиков и Олег Вельгодский.
О том, что Думу Владивостока нового созыва составили люди опытные и знающие, отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он также высказал уверенность, что профессионализм депутатского корпуса поможет в решении проблем города, острых социальных вопросов, в том числе с учётом текущей ситуации и участия приморцев в специальной военной операции.
Глава Приморья отметил значимость Владивостока в экономической жизни края, который даёт половину валового внутреннего продукта Приморского края, а также напомнил про столичный статус города, что обязывает показывать пример в решении вопросов благоустройства, применения лучших практик, в том числе в социальной сфере. Также подчеркнул, что работа ведётся системно с участием федеральных, краевых, городских проектов.
Например, в текущем году предстоит благоустроить более 160 придомовых территорий. Во Владивостоке создаются новые общественные пространства – скверы, набережные, к сегодняшнему дню их в городе уже девять. На строительство дорог направлено почти 580 миллионов рублей, ещё до конца этого года дорожники отремонтируют 32 участка, в том числе на Русском острове. Эффективно работает программа «Развитие территориального общественного самоуправления», которая сплачивает людей в коллективы, нацеленные на добрые дела.
Особо губернатор остановился на остроте текущего момента и акцентировал внимание на необходимости поддержки воинов, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Обратил внимание депутатов Думы Владивостока на актуальные вопросы и глава города Константин Шестаков. Хотя на первом заседании решались организационные вопросы, глава Владивостока предложил также рассмотреть народным избранникам меры социальной поддержки семей мобилизованных горожан.
Депутаты на заседании Думы рассмотрели проекты муниципальных правовых актов, направленных на социальную поддержку семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Решения по ним были приняты сразу в трёх чтениях и единогласно. Дети из таких семей, обучающиеся в начальных классах, обеспечиваются дополнительным бесплатным питанием; родители детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, освобождаются от оплаты за присмотр и уход за детьми.
Поддержали депутаты и другие предложения главы города. Константин Шестаков, отмечая эффективность проделанной в ходе предвыборной кампании работы по избирательным округам, высказался за необходимость активно продолжить её и в последующем.
Он также выступил с предложением ввести в практику регулярные отчёты депутатов перед своими избирателями на округе – не реже одного раза в квартал проводить встречу депутата с населением, а раз в год выходить на прямой разговор с людьми совместно с главой администрации города. По его мнению, у депутата должен быть ресурс, потому Константин Шестаков обратился к Думе с официальным предложением вернуться к системе формирования депутатских наказов от избирателей.
Прокомментировать инициативу главы города еженедельник «Золотой Рог» попросил депутата Кирилла Григорьева.
– Считаю правильным ввести в практику работы депутата регулярные встречи со своими избирателями, населением своего избирательного округа. Общение с людьми напрямую всегда стимулирует, заставляет действовать активнее. А наказы помогают решить наиболее актуальные проблемы городского хозяйства, – отметил Кирилл Григорьев.
Ещё одно предложение главы города касалось работы не только депутатского корпуса, но всех представителей муниципальной власти с социальными сетями, для того, чтобы их деятельность была максимально публичной. Кроме того, он предложил создать в представительном органе города комитет по молодёжной политике – в новом составе Думы будет работать много молодых депутатов.
Активное присутствие в соцсетях поддержала депутат Мария Лагунова, отметив, что готова работать с молодёжью городских общественных организаций.
– Для меня предложение главы города о создании молодёжного комитета очень важно, ведь среди моих избирателей немало именно молодых людей. Ещё в бытность членом Молодёжной палаты при Думе города мне приходилось заниматься популяризацией идеи участия молодёжи в общественной и общественно-политической жизни города, погружаться в проблемы этой части населения. Уверена, что новый комитет поможет решить многие вопросы. А социальные сети и их активное использование депутатским корпусом в своей работе только пойдёт на пользу в нашем общем деле, чтобы Владивосток действительно стал лучшим городом Земли, – прокомментировала депутат Мария Лагунова.
На пост председателя Думы города Владивостока VI созыва избран депутат Андрей Брик, его переизбрали практически единодушно, за второго кандидата, депутата – представителя КПРФ Сергея Белова отдали два голоса.
– Андрей Петрович Брик профессионал, по всем статям соответствует должности председателя, в прошлом созыве в Думе были представлены самые разные направления, ему удалось сплотить нас в единую команду, – подчеркнула депутат Людмила Таран.
Серьёзный профессиональный опыт А.П. Брика отметил и глава Владивостока Константин Шестаков. Кроме того, градоначальник назвал чрезвычайно важным для дальнейшего успешного развития сохранение преемственности в представительном органе местного самоуправления.
После избрания председателя Думы заседание продолжило работу уже под руководством Андрея Брика. Депутаты определили, что в новом созыве у председателя Думы будет три заместителя – ими стали депутат Кирилл Григорьев, депутат Дмитрий Новиков и депутат Алексей Ткачёв.
Количество комитетов пока осталось прежним – 5, это Комитет по экономической политике и муниципальной собственности; Комитет по бюджету, налогам и финансам; Комитет по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества; Комитет по городскому хозяйству и Комитет по социальной политике и делам ветеранов.
Председателями комитетов избраны Людмила Таран (Комитет по социальной политике и делам ветеранов), Василий Васильев (Комитет по экономической политике и муниципальной собственности), Евгений Пименов (Комитет по бюджету, налогам и финансам), Вячеслав Глушко (Комитет по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества), Николай Голояд (Комитет по городскому хозяйству).
Также решением Думы определено, что на постоянной основе в представительном органе станут работать депутаты Вячеслав Глушко и Мария Лагунова.
Комментируя для «Золотого Рога» результаты первого заседания Думы города Владивостока VI созыва, председатель Андрей Брик подчеркнул, что работа по формированию правовой базы для развития такого стратегически важного для России города, как Владивосток, налагает на депутатов представительного органа местного самоуправления особую ответственность.
– Начинаем работать сходу, решаем не только организационные вопросы по избранию руководящего состава Думы, утверждению составов профильных комитетов, но и актуальные проблемы сегодняшней сложной ситуации. Нам предстоит в полной мере консолидировать усилия, чтобы в конструктивном взаимодействии с органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления обеспечить эффективное социально-экономическое развитие Владивостока как столицы Дальневосточного федерального округа на ближайшие пять лет, – отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.