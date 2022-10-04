Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция

– Планируем переложить почти все теплосети на улице 50 лет ВЛКСМ, а это почти 14 километров теплотрасс и 10 тысяч потребителей. Раньше только за год мы ремонтировали 9 километров. Кроме того, ремонт пройдёт на улицах 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Гризодубовой и ряда других. Именно здесь чаще всего возникают порывы на тепловых сетях, – отметил директор МУПВ «ВПЭС» Алексей Родькин.