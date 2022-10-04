Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция

Как проинформировали в мэрии краевого центра, МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) объявило открытый конкурс по выбору подрядных организаций, которые проведут реконструкцию тепловых сетей на 1,8 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 10 октября, их рассмотрят не позднее 13 октября.
Около 1,5 миллиарда рублей на модернизацию тепловых сетей Владивостока направит Фонд национального благосостояния России, еще 300 миллионов будут направлены из средств краевого и муниципального бюджетов. Инвестиционная программа рассчитана на полтора года.
По сообщению администрации Владивостока, всего в рамках инвестиционной программы МУПВ «ВПЭС» предстоит заменить более 20 километров распределительных тепловых сетей. В основном капитальный ремонт пройдёт в Первомайском и Фрунзенском районах, в том числе будет выполнена реконструкция трёх центральных тепловых пунктов с полной заменой оборудования. Модернизация обеспечит надёжное теплоснабжение домов Фрунзенского и Первомайского районов.
– Планируем переложить почти все теплосети на улице 50 лет ВЛКСМ, а это почти 14 километров теплотрасс и 10 тысяч потребителей. Раньше только за год мы ремонтировали 9 километров. Кроме того, ремонт пройдёт на улицах 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Гризодубовой и ряда других. Именно здесь чаще всего возникают порывы на тепловых сетях, – отметил директор МУПВ «ВПЭС» Алексей Родькин.
Планируется, что до конца 2022 года ВПЭС выполнит проектирование, а в апреле 2023 года начнётся реконструкция объектов теплоснабжения.
Стоит отметить, что при имеющемся 90%-ном износе теплосетей в городе требуется именно модернизация, а не текущий ремонт. Временные меры не дают кардинального изменения качества и надежности теплоснабжения горожан.