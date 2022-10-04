«Выделенка» для автобусов начнёт работать во Владивостоке в конце октября

– Выделенные полосы – это одна из наиболее эффективных мер по повышению привлекательности общественного транспорта. Новая дорожная разметка позволит быстро и без помех осуществлять пассажирские перевозки. Время в пути значительно сократится. Это особенно важно зимой и в часы пик, когда все едут на работу или учёбу и обратно домой, – уточнил директор Центра организации дорожного движения Владивостока Александр Гревцев.