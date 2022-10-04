«Выделенка» для автобусов начнёт работать во Владивостоке в конце октября

Первый участок, где появится такая специализированная полоса, охватит ряд центральных улиц города, а её протяженность составит около трёх километров. Запуск новой схемы запланирован на конец октября.
С этого момента жители города, которые передвигаются на общественном транспорте, смогут быстрее добраться до нужных мест.
– Выделенные полосы – это одна из наиболее эффективных мер по повышению привлекательности общественного транспорта. Новая дорожная разметка позволит быстро и без помех осуществлять пассажирские перевозки. Время в пути значительно сократится. Это особенно важно зимой и в часы пик, когда все едут на работу или учёбу и обратно домой, – уточнил директор Центра организации дорожного движения Владивостока Александр Гревцев.
По плану, который озвучили в мэрии Владивостока, к концу октября «выделенка» появится на маршруте переулок Павленко – Алеутская (от пересечения с Уткинской до Светланской) – Светланская (от Алеутской до Океанского проспекта) – Океанский проспект (от Светланской до Октябрьской). По этим участкам проходит около 30 маршрутов общественного транспорта.
– В дальнейшем выделенные полосы появятся и на других магистральных улицах. В перспективе в городе будут обустроены выделенные полосы общей протяженностью 60 километ- ров, – добавил Александр Гревцев.
В администрации Владивостока напоминают, что проезд по выделенным полосам разрешён только для городского общественного транспорта, машин экстренных служб и такси (автомобили должны иметь всю необходимую атрибутику). Контролировать соб- людение ПДД будут с помощью устанавливаемых вдоль маршрутов камер видеофиксации. Нарушителям грозит штраф.