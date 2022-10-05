Боец отряда «Тигр» из Приморья: Против нас воюют все страны НАТО

– Не у меня интервью брать надо! А у них интервью брать надо. Вот у меня человек есть во взводе – действительно герой. Ему 40 лет, он всю жизнь мечтал служить Родине. Но так получилось, по здоровью он не был в армии, присягу не принимал. Вот он говорит, хочу присягу принять, я пришёл сюда, чтобы служить Родине своей. Президент объявил о частичной мобилизации – он до мобилизации пришёл сам. Никакие деньги, ничто. Это любовь к Отчизне, любовь к Родине. Говорит – я хочу принять присягу, служить Родине своей. Вот люди, понимаете!