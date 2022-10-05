Боец отряда «Тигр» из Приморья: Против нас воюют все страны НАТО

Для некоторых добровольцев эта командировка – уже вторая по счёту. О том, какие мотивы движут приморцами, изъявившими желание поддержать российских военных в зоне СВО, в эксклюзивном интервью информационному агентству «Восток-Медиа» рассказал один из бойцов.
– Это грязь, нечисть. Надо было что-то делать, кому-то туда идти. Жене сказал, что я поехал в Ростове базу нефтяную охранять. Когда вернулся, только тогда признался, где был.
Олегу 45 лет, он из Лесозаводска. В молодости служил «срочную» в ВДВ. Дома ждёт семья – между командировками ненадолго побывал там.
За проявленный героизм доброволец был представлен к государственной награде – медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
То, что сделал, подвигом не считает – просто выполнял свой долг. В какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось переквалифицироваться на время из гранатометчика в санинструктора. Вытащил с места боестолкновения нескольких раненых товарищей.
– Ты пришёл – от тебя зависят чьи-то жизни, ты должен что-то делать. Или ты, или тебя. Это не то что кровь, убийства. Там сплочённость.
Доброволец говорит, что от происходящего устали все – в том числе сами украинцы.
– У них есть и тероборона, и заградотряды, которые состоят из националистов – это фашисты, действительно фашисты, которые под дулом у виска заставляют своих…
Простых украинцев Олег врагами не считает. Говорит, что наши народы тесно связаны, у него самого отец – родом с Украины.
– НАТО, Америка диктуют свои принципы. Территория Украины – это большой полигон. Против нас воюют все страны НАТО. Там негры бегают, поляки, эстонцы – все бегают. Если не мы будем Родину защищать – если мы не сделаем это всё, мы всё профукаем.
Отряд «Тигр» сформирован в Приморье по инициативе главы региона Олега Кожемяко. В него вошли не только местные бойцы, но и жители Забайкалья, Хабаровского края.
В первой группе добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, – 240 человек. Сейчас туда отправились еще 73 мужчины.
Подготовку бойцы проходили на военном полигоне под руководством инструкторов ДОСААФ. Правительство Приморского края и волонтёры обеспечили отряд необходимым обмундированием, техникой, рациями.
– Отлично помогают. На протяжении месяца нас обучали. Инструкторы от Бога – гоняли, прямо приятно был удивлен, что нами занимаются. Экипировка отличная – не то что просто приехал, тебе сапоги дали и ещё чего-нибудь. Одели, обули, обогрели.
Боец уверен: рядом с ним бок о бок с неонацистами сражаются настоящие герои.
– Не у меня интервью брать надо! А у них интервью брать надо. Вот у меня человек есть во взводе – действительно герой. Ему 40 лет, он всю жизнь мечтал служить Родине. Но так получилось, по здоровью он не был в армии, присягу не принимал. Вот он говорит, хочу присягу принять, я пришёл сюда, чтобы служить Родине своей. Президент объявил о частичной мобилизации – он до мобилизации пришёл сам. Никакие деньги, ничто. Это любовь к Отчизне, любовь к Родине. Говорит – я хочу принять присягу, служить Родине своей. Вот люди, понимаете!
По материалам «Восток-Медиа»
Фото: «Восток-Медиа»