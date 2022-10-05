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Боец отряда «Тигр» из Приморья: Против нас воюют все страны НАТО

Сегодня, 04:08
Фото: «Восток-Медиа»
В зону СВО из Приморского края отправилось пополнение отряда «Тигр». Несколько десятков добровольцев встанут плечом к плечу с военнослужащими 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Для некоторых добровольцев эта командировка – уже вторая по счёту. О том, какие мотивы движут приморцами, изъявившими желание поддержать российских военных в зоне СВО, в эксклюзивном интервью информационному агентству «Восток-Медиа» рассказал один из бойцов.

    Это грязь, нечисть. Надо было что-то делать, кому-то туда идти. Жене сказал, что я поехал в Ростове базу нефтяную охранять. Когда вернулся, только тогда признался, где был.

Олегу 45 лет, он из Лесозаводска. В молодости служил «срочную» в ВДВ. Дома ждёт семья – между командировками ненадолго побывал там.

За проявленный героизм доброволец был представлен к государственной награде – медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

То, что сделал, подвигом не считает – просто выполнял свой долг. В какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось переквалифицироваться на время из гранатометчика в санинструктора. Вытащил с места боестолкновения нескольких раненых товарищей.

    Ты пришёл – от тебя зависят чьи-то жизни, ты должен что-то делать. Или ты, или тебя. Это не то что кровь, убийства. Там сплочённость.

Доброволец говорит, что от происходящего устали все – в том числе сами украинцы.

    У них есть и тероборона, и заградотряды, которые состоят из националистов – это фашисты, действительно фашисты, которые под дулом у виска заставляют своих…

Простых украинцев Олег врагами не считает. Говорит, что наши народы тесно связаны, у него самого отец – родом с Украины.

    НАТО, Америка диктуют свои принципы. Территория Украины – это большой полигон. Против нас воюют все страны НАТО. Там негры бегают, поляки, эстонцы – все бегают. Если не мы будем Родину защищать – если мы не сделаем это всё, мы всё профукаем.

Отряд «Тигр» сформирован в Приморье по инициативе главы региона Олега Кожемяко. В него вошли не только местные бойцы, но и жители Забайкалья, Хабаровского края.

В первой группе добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, – 240 человек. Сейчас туда отправились еще 73 мужчины.

Подготовку бойцы проходили на военном полигоне под руководством инструкторов ДОСААФ. Правительство Приморского края и волонтёры обеспечили отряд необходимым обмундированием, техникой, рациями.

    Отлично помогают. На протяжении месяца нас обучали. Инструкторы от Бога – гоняли, прямо приятно был удивлен, что нами занимаются. Экипировка отличная – не то что просто приехал, тебе сапоги дали и ещё чего-нибудь. Одели, обули, обогрели.

Боец уверен: рядом с ним бок о бок с неонацистами сражаются настоящие герои.

    Не у меня интервью брать надо! А у них интервью брать надо. Вот у меня человек есть во взводе – действительно герой. Ему 40 лет, он всю жизнь мечтал служить Родине. Но так получилось, по здоровью он не был в армии, присягу не принимал. Вот он говорит, хочу присягу принять, я пришёл сюда, чтобы служить Родине своей. Президент объявил о частичной мобилизации – он до мобилизации пришёл сам. Никакие деньги, ничто. Это любовь к Отчизне, любовь к Родине. Говорит – я хочу принять присягу, служить Родине своей. Вот люди, понимаете!

По материалам «Восток-Медиа»

Фото: «Восток-Медиа»

#Общество#Специальная военная операция#Патриотизм
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