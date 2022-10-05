Студенты Сибири и Дальнего Востока прошли тренировки на Национальном киберполигоне

Финальный тур олимпиады проходил в дистанционном формате на платформе Национального киберполигона «Кибермир», которую для соревнований предоставила компания «РТК‑Солар».
Всего на участие в олимпиаде «КиберВостокРФ-2022» подали заявки 70 студентов профильных специальностей, представляющих 15 команд из 14 вузов Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Для прохождения в финал им было необходимо успешно справиться с отборочными испытаниями, в ходе которых требовалось обнаружить кибератаки в записи сетевого трафика. Результаты отборочного этапа оценивали эксперты российской отрасли кибербезопасности. В финальном этапе на Национальном киберполигоне соревновались порядка 50 студентов из 9 вузов.
«В финальный тур вышли команды, которые представляли университеты из Красноярска, Иркутска, Омска, Хабаровска, Владивостока и Новосибирска. Мы увидели живой интерес студентов к теме информационной безопасности, что для нас как организаторов было очень важно. Такие мероприятия помогают привлечь ещё большее внимание к профессии в сфере защиты информации, приблизить учебный процесс к практике и решить стратегическую задачу по формированию кадрового потенциала региона», — рассказал и.о. ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Бари Хаиров.
Финал олимпиады «КиберВостокРФ-2022» представлял собой полноценные киберучения. Эксперты компании «РТК-Солар» развернули цифровую копию инфраструктуры предприятия и разработали сценарии кибератак, повторяющие действия реальных злоумышленников, с которыми на практике сталкиваются различные российские организации. Участникам соревнований предстояло обнаружить и расследовать эмулированные атаки, а также сформировать отчёты по итогам выполнения заданий. Каждый такой отчёт сравнивался в автоматическом режиме с эталонными образцами с помощью скоринга в платформе «Кибермир». Результаты команд верифицировали эксперты Национального киберполигона.
Победу в олимпиаде одержала команда «ИГУ» Иркутского государственного университета. Призерами стали команды «Yozik_yng» Сибирского федерального университета и «АпельсиновыйSOC» Тихоокеанского государственного университета из Хабаровска. Победители и призёры «КиберВостокРФ-2022» допускаются к участию во всероссийских киберучениях «OpenBonch 2022», которые планируется провести с 5 по 7 октября в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича на платформе Национального киберполигона.
«Весной этого года мы провели серию аналогичных олимпиад среди студентов, которые представляли инженерные вузы Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В минувшие выходные завершилась олимпиада среди учащихся вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мы очень рады, что в проекте приняло участие так много ребят из самых разных уголков нашей страны. Совсем скоро победители и призёры прошедших соревнований смогут встретиться в суперфинале и побороться за первенство уже на всероссийских межвузовских киберучениях. Мы ожидаем, что этот проект поможет нам выявить наиболее талантливых учащихся по направлению кибербезопасности, а сами ребята смогут усовершенствовать навыки защиты от киберугроз», — отметил заместитель директора Национального киберполигона компании «РТК-Солар» Алексей Максимов.
Помимо киберучений в рамках олимпиады «КиберВостокРФ-2022», эксперты Национального киберполигона провели лекцию и мастер-класс по кибербезопасности для студентов в ходе форума Russky MeetUp & Digital Region. Он прошёл на площадке Дальневосточного федерального университета. На лекции студенты узнали о применении цифровых двойников для повышения киберустойчивости предприятий, а в ходе мастер-класса получили базовые навыки выявления киберинцидентов с помощью системы управления событиями безопасности.
Для проведения мастер-класса эксперты «РТК-Солар» развернули цифровую копию типовой офисной инфраструктуры. Студенты выполняли практические задания в платформе «Кибермир» при поддержке тренера Национального киберполигона. Согласно легенде мастер-класса, участникам предстояло провести оценку защищённости инфраструктуры ИТ-предприятия. На первом этапе студентам было необходимо провести сетевую разведку внешних и внутренних сегментов сети, обнаружить уязвимые сервисы и определить вероятные пути атаки условного злоумышленника. Задача второго этапа заключалась в выявлении инцидентов безопасности, произошедших в сети организации.
«В 2020 году ДВФУ стал одной из первых учебных площадок Национального киберполигона в стране. Наши студенты уже не раз тренировались на платформе «Кибермир». Важно, что ребята изучают подходы к защите от актуальных кибератак и получают опыт работы с полноценной инфраструктурой предприятия, включающей различные сегменты и компоненты сети. Такие проекты помогают сделать образование ориентированным на работодателя», — рассказал и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец.