Студенты Сибири и Дальнего Востока прошли тренировки на Национальном киберполигоне

«Весной этого года мы провели серию аналогичных олимпиад среди студентов, которые представляли инженерные вузы Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В минувшие выходные завершилась олимпиада среди учащихся вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мы очень рады, что в проекте приняло участие так много ребят из самых разных уголков нашей страны. Совсем скоро победители и призёры прошедших соревнований смогут встретиться в суперфинале и побороться за первенство уже на всероссийских межвузовских киберучениях. Мы ожидаем, что этот проект поможет нам выявить наиболее талантливых учащихся по направлению кибербезопасности, а сами ребята смогут усовершенствовать навыки защиты от киберугроз», — отметил заместитель директора Национального киберполигона компании «РТК-Солар» Алексей Максимов.