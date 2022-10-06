Главные премьеры октября в видеосервисе Wink

Любителям российского авторского кино видеосервис предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» (18+) со своим взглядом на тему. Главная героиня (дебютная роль Анастасии Кувшиновой) живёт в Москве, недавно родила первенца и оказалась перед выбором: материнство или карьера. Казалось бы, типичная история. Но всё не так просто, ведь Кэт работает эскортницей, отец ребёнка — один из её клиентов, а сутенер-работодатель требует отдать долг, который образовался за время декрета. Борис Акопов, в прошлом артист балета, виртуозно выписывает психологические пируэты и внутренний конфликт главной героини. Оценить его мастерство сценариста и режиссёра в Wink можно с 15 октября.