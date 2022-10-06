Педагог из Приморья проведет урок на телеканале «Россия 1»

Екатерина обошла 6 тысяч человек во время отборочных состязаний и вышла в семерку лидеров по своему предмету. В своем видеоролике для выхода в финал она представила тему о человеческих чувствах и эмоциях. Рассказала, какие гормоны отвечают за наш гнев и радость, что происходит с нашим организмом в этот момент, а также что будет, если эти эмоции подавлять.
Однако, отмечает Екатерина, в финале ее учеников будет ждать другая тема, подробности о которой станут известны позднее.
— Я рада представлять на конкурсе Владивосток и весь Приморский край. «Классная тема» — это шанс для педагогов донести свои принципы и подходы современный педагогики, где в центре внимания интересы и увлечения учеников, — говорит Екатерина Лопаткина.
Всего в голосовании для выхода в финал приняли участие 35 педагогов, из них зрители выбрали семерых. Все они, как и Екатерина, представят свои предметы в эфире телеканала «Россия 1».
— Нам стали известны семь финалистов. Мы их поздравляем, они получат возможность провести урок телешоу «Классная тема!» в эфире телеканала «Россия 1» для гостей студии. Именно гости студии — известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты — будут их учениками, — говорит заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева.
Напомним, телешоу «Классная тема» организовано Минпросвещения России и телеканалом «Россия 1» при информационной поддержке ВКонтакте по поручению президента РФ Владимира Путина. Главная цель проекта — повысить престижность профессии педагога, представить самых ярких учителей страны и продемонстрировать возможности современной педагогики.