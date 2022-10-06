Педагог из Приморья проведет урок на телеканале «Россия 1»

Екатерина обошла 6 тысяч человек во время отборочных состязаний и вышла в семерку лидеров по своему предмету. В своем видеоролике для выхода в финал она представила тему о человеческих чувствах и эмоциях. Рассказала, какие гормоны отвечают за наш гнев и радость, что происходит с нашим организмом в этот момент, а также что будет, если эти эмоции подавлять.