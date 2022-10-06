Будет ли вторая волна мобилизации во Владивостоке и последующие, пока непонятно. В Минобороны утверждают, что никаких волн при проведении частичной мобилизации в РФ нет. Однако в постановлении губернатора Приморского края Олега Кожемяко о создании призывной комиссии в регионе сказано, что комиссия создана с целью призыва граждан на военную службу в октябре–декабре 2022 года.