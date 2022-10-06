В указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, не перечисляются звания, возраст и иные критерии в отношении тех, кого планируется мобилизовать на военную службу. Эти характеристики призыва находятся в компетенции Минобороны.
Согласно разъяснениям ведомства, в первую волну во Владивостоке планируют призвать сержантский и рядовой состав до 35 лет, а также офицеров до 55 лет. При этом в первую очередь принимаются во внимание уровень подготовки призывников и военно-учетные специальности, которые сейчас необходимы в армии РФ.
Ключевым моментом в призыве первой волны является опыт мобилизованных. Во Владивостоке в приоритетном порядке призовут офицеров и рядовых, имеющих опыт в боевых действиях, служивших в горячих точках. Что касается востребованных воинских специальностей, то сейчас нужны водители БМП и другой военной техники, танкисты, связисты, артиллеристы, стрелки.
В каждом из субъектов федерации свой мобилизационный резерв, исходя из которого и определяется количество призывников. Всего в России, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать из запаса порядка 300 тыс. человек. Военный комиссар Приморья заявил 22 сентября, что в крае могут получить повестки свыше 7,7 тыс. граждан, которые подлежат мобилизации.
Однако позже в краевом военкомате заявили, что говорить о какой-либо конкретной цифре по количеству призывников некорректно. Там уточнили, что могут не выполнить ранее озвученный план либо же, наоборот, получить от Минобороны задание призвать больше резервистов.
На данный момент частичная мобилизация во Владивостоке еще не закончилась. По данным краевого военкомата, первая волна продлится в регионе как минимум до конца следующей недели.
Будет ли вторая волна мобилизации во Владивостоке и последующие, пока непонятно. В Минобороны утверждают, что никаких волн при проведении частичной мобилизации в РФ нет. Однако в постановлении губернатора Приморского края Олега Кожемяко о создании призывной комиссии в регионе сказано, что комиссия создана с целью призыва граждан на военную службу в октябре–декабре 2022 года.