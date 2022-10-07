В Приморье отпраздновали день СПО

– Хочу обозначить, что в этом году бюджет систем СПО составляет почти 500 миллионов рублей. Такую сумму ни разу не выделяли за последние 5 лет. Данный факт подтверждает, что мы успешно реализуем проекты в сфере СПО. Все студенты, которые обучаются в наших учебных заведениях – достойные представители региона, они патриоты своей малой родины.