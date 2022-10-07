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В Приморье отпраздновали день СПО

Сегодня, 02:09
Фото: Игорь Новиков / пресс-служба правительства Приморского края
День среднего профессионального образования впервые отметили во Владивостоке. В здании правительства Приморья собрались представители многих колледжей региона – отличившимся вручили грамоты и медали, по окончании празднования выступили талантливые артисты.

День СПО установили только в 2022 году – 25 июля – для популяризации среднего специального образования. Таким образом больше молодых людей получат стимул работать на производстве и иметь престижную профессию.

По этому случаю в здании правительства Приморского края собрались представители Энергетического колледжа, Судостроительного колледжа, колледжа МГУ им. Невельского и других организаций.

Приветственную речь от лица губернатора Приморья Олега Кожемяко произнесла председатель правительства региона Вера Щербина. Она отметила, что экономике нужны квалифицированные специалисты в разных отраслях. В регионе функционируют около 50 учреждений среднего профессионального образования. Именно они выпускают кадры, которые развивают промышленность и снабжают край всем необходимым.

    Хочу обозначить, что в этом году бюджет систем СПО составляет почти 500 миллионов рублей. Такую сумму ни разу не выделяли за последние 5 лет. Данный факт подтверждает, что мы успешно реализуем проекты в сфере СПО. Все студенты, которые обучаются в наших учебных заведениях – достойные представители региона, они патриоты своей малой родины.

Замечу, что на днях мы открыли новые мастерские. Они дают знания ребятам по международным стандартам, позволяют получить не только теоретические, но и практические навыки. Вы можете узнать особенности профессии изнутри. Также хочу поблагодарить преподавателей – благодаря вам и вашей любви, вашему труду, экономика может идти вперед, – отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

Представители власти уточнили, что Приморье активно принимает участие в программе «Профессионалитет». Она помогает юным экспертам привыкнуть к рабочей атмосфере, научиться всему необходимому и едва ли не сразу трудоустроиться с уже имеющимся опытом.

Помимо этого на церемонии не забыли про рабочие династии. Местные жители из поколения в поколение осваивают одну и ту же специальность, идут по стопам своих родителей. Некоторые даже работают вместе со своими родственниками в одной школе или, например, на заводе. Этим людям выразили огромную благодарность.

На церемонии награждения вручали губернаторские грамоты, медали, почётные грамоты и другие документы, свидетельствующие о высокой квалификации. Отличились и юные специалисты – студенты разных колледжей победили в соревнованиях WorldSkills и заняли там призовые места.

В конце церемонии трио артистов тронуло сердца зрителей, исполнив песню «Мы – Россия».

Напомним, что в регионе принята и реализуется госпрограмма «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, реализуются социально значимые проекты и мероприятия в сфере труда и занятости населения.

Ксения ЗАБЕЛИНА

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

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