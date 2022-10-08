Уверенным шагом – в будущее

– Диагностика стопы позволит выявить проблемы нарушения работы стопы. Это могут быть плоскостопия, плоско-вальгусные деформации и т.п. Нарушение работы стопы лежит в основе практически всех ортопедических патологий – и тазобедренных суставов, и позвоночника, и тазовых костей. Если стопа во время нагрузки работает неправильно, то человек приспосабливается под ту походку, как ему удобно и комфортно, а не так как правильно, – обозначила Александра Сергеевна.