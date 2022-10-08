Уверенным шагом – в будущее

Это мероприятие – одно из направлений проекта «Квадрат здоровья» – оно нацелено на физическую активность подрастающего поколения.
Цифровая плантография позволяет выявить наличие плоскостопия и других нарушений формирования стопы ребенка. По её результатам родителям будут выданы результаты обследования, даны рекомендации и, в случае выявления патологий, – направления на бесплатный первичный приём у квалифицированных врачей ортопедов-травматологов.
Как говорит врач-педиатр, главный врач ВДП № 5 Александра Горшкова, плоскостопие – это самое распространённое поражение костно-связочного аппарата.
– Диагностика стопы позволит выявить проблемы нарушения работы стопы. Это могут быть плоскостопия, плоско-вальгусные деформации и т.п. Нарушение работы стопы лежит в основе практически всех ортопедических патологий – и тазобедренных суставов, и позвоночника, и тазовых костей. Если стопа во время нагрузки работает неправильно, то человек приспосабливается под ту походку, как ему удобно и комфортно, а не так как правильно, – обозначила Александра Сергеевна.
Как уточнила заведующая организационно-методическим кабинетом детской поликлиники, уполномоченный по качеству оказания медицинской помощи № 5 Ольга Горлова, если не обнаружить болезнь вовремя, то в будущем можно столкнуться с деформациями голеней, коленных суставов, сколиозом, остеохондрозом и смещением внутренних органов.
– В детском и подростковом возрасте данная патология, в зависимости от степени, поддается корректировке и лечению, – добавила Ольга Горлова.
Проект «Квадрат здоровья» создан для реализации пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» (Приморский край входит в 6 регионов РФ, в которых запущен данный проект). «Квадрат здоровья» направлен на сохранение репродуктивного здоровья подростков 15-17 лет путём формирования навыков здорового образа жизни по 4 направлениям – здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и мужское/женское здоровье.
– В обязательном порядке ребёнок, у которого будут выявлены проблемы, будет приглашён с родителями на приём к ортопеду, который даст рекомендации не только по лечению стопы, но и по ортопедии в целом – включая рекомендации по ортопедическим стелькам, ортопедической обуви, что также эффективно скорректирует выявленные нарушения, – подчеркнула главврач детской поликлиники № 5.
Напомним, что в регионе принята и реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимые проекты и мероприятия в сфере здравоохранения.
Юрий РОГОВ