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Студенты колледжей Приморья станут настоящими профи в ресторанном бизнесе

Сегодня, 01:37
Фото: Ксения Забелина / «Золотой Рог»
Новые профессиональные мастерские в сферах «поварское дело» и «ресторанный бизнес» открыты в колледже технологии и сервиса во Владивостоке. Благодаря им студенты научатся всем необходимым навыкам обслуживания гостей и поймут особенности работы на практике.

Новые мастерские оборудованы по последнему слову техники. В отремонтированных помещениях разместили необходимую технику и создали удобное рабочее пространство.

Мастерская «ресторанного бизнеса» укомплектована столиками на две и четыре персоны, фуршетными и коктейльными столами, стойкой для официантов, бариста и шкафом для посуды. Для каждого работника присутствуют необходимые вещи. Для официантов – столовые приборы и сервиз, для бариста – кофемашина последней модели и кофемолка.

Помимо этого ребята сдают учебные, практические экзамены. Они делают макеты своих блюд, оформления или дизайна помещений, раскрывая ещё и творческий потенциал.

Для «поварского дела» доставили духовки, печи, холодильники и рабочие поверхности, позволяющие сразу нескольким поварам работать в режиме многозадачности. Шефы, су-шефы и бренд-шефы самых популярных ресторанов Владивостока дают здесь мастер-классы, обучая студентов своим техникам и рассказывая об ингредиентах и их сочетании в разных блюдах. Многие из них когда-то учились именно в этом колледже.

Министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий прокомментировал:

    В этом году мы открываем 12 учебно-производственных мастерских. В самом названии заложена суть проекта. Ребята не только узнают, что надо делать, но и проходят весь производственный цикл, по которому в дальнейшем будут работать. Это помогает понять, как обстоят дела в ресторанном бизнесе в настоящее время.

Также глава ведомства отметил, что подобные мастерские есть по другим направлениям: ЖКХ, сборка судов, метрология и ещё по нескольким отраслям. Реализация проектов осуществляется за счёт инвесторов и грантов, в том числе – федерального масштаба.

Ранее «Золотой Рог» сообщал о лучших молодых профессионалах региона. В «Национальном чемпионате» победили сразу несколько студентов из Приморья.

В регионе реализуется госпрограмма Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимые проекты и мероприятия в сфере труда и занятости населения.

Ксения Забелина

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