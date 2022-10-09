Студенты колледжей Приморья станут настоящими профи в ресторанном бизнесе

Новые мастерские оборудованы по последнему слову техники. В отремонтированных помещениях разместили необходимую технику и создали удобное рабочее пространство.
Мастерская «ресторанного бизнеса» укомплектована столиками на две и четыре персоны, фуршетными и коктейльными столами, стойкой для официантов, бариста и шкафом для посуды. Для каждого работника присутствуют необходимые вещи. Для официантов – столовые приборы и сервиз, для бариста – кофемашина последней модели и кофемолка.
Помимо этого ребята сдают учебные, практические экзамены. Они делают макеты своих блюд, оформления или дизайна помещений, раскрывая ещё и творческий потенциал.
Для «поварского дела» доставили духовки, печи, холодильники и рабочие поверхности, позволяющие сразу нескольким поварам работать в режиме многозадачности. Шефы, су-шефы и бренд-шефы самых популярных ресторанов Владивостока дают здесь мастер-классы, обучая студентов своим техникам и рассказывая об ингредиентах и их сочетании в разных блюдах. Многие из них когда-то учились именно в этом колледже.
Министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий прокомментировал:
– В этом году мы открываем 12 учебно-производственных мастерских. В самом названии заложена суть проекта. Ребята не только узнают, что надо делать, но и проходят весь производственный цикл, по которому в дальнейшем будут работать. Это помогает понять, как обстоят дела в ресторанном бизнесе в настоящее время.
Также глава ведомства отметил, что подобные мастерские есть по другим направлениям: ЖКХ, сборка судов, метрология и ещё по нескольким отраслям. Реализация проектов осуществляется за счёт инвесторов и грантов, в том числе – федерального масштаба.
Ранее «Золотой Рог» сообщал о лучших молодых профессионалах региона. В «Национальном чемпионате» победили сразу несколько студентов из Приморья.
В регионе реализуется госпрограмма Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимые проекты и мероприятия в сфере труда и занятости населения.
Ксения Забелина
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