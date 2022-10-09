Студенты колледжей Приморья станут настоящими профи в ресторанном бизнесе

– В этом году мы открываем 12 учебно-производственных мастерских. В самом названии заложена суть проекта. Ребята не только узнают, что надо делать, но и проходят весь производственный цикл, по которому в дальнейшем будут работать. Это помогает понять, как обстоят дела в ресторанном бизнесе в настоящее время.