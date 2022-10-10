Распознавать интернет-урозы граждан научат спецпроекты по кибербезопасности

Первый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом – травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта – подростки, одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан. Проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами. Они расскажут собственные истории о том, как столкнулись и справились с кибербуллингом. Дети и подростки также смогут узнать о правилах поведения в подобных ситуациях на специальном веб-ресурсе, посвящённом борьбе с кибербуллингом.