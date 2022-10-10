«Часть регионов на данный момент уже выполнила задачу по мобилизации. Другая часть тоже близка к выполнению. Как только военкоматы достигнут нужного показателя, начнется следующий этап — подготовка мобилизованных. Я далек от мысли, что будет принято решение об объявлении второй волны. Все просчитано, и всё идет по плану».