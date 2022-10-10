В конце сентября в Приморье прокатилась волна слухов о якобы четырех этапах частичной мобилизации, планирующихся в крае. При этом назывались даты: 26–28 сентября, 10–12 октября, 25–27 октября и 9–11 ноября. Эти данные активно распространялись в мессенджерах пользователей Владивостока и других городов Приморья, но оказались фейками.
Эксперты считают, что второй волны частичной мобилизации в 2022 году не будет. Официальных заявлений по поводу объявления второй волны призыва от правительства тоже пока нет.
Завкафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин:
«Часть регионов на данный момент уже выполнила задачу по мобилизации. Другая часть тоже близка к выполнению. Как только военкоматы достигнут нужного показателя, начнется следующий этап — подготовка мобилизованных. Я далек от мысли, что будет принято решение об объявлении второй волны. Все просчитано, и всё идет по плану».
По данным военкоматов региона, во Владивостоке по частичной мобилизации сейчас призывают мужчин с 1970 по 2000 год рождения. При этом граждане получают отсрочку по состоянию здоровья либо семейному положению в рамках, установленных законом.
Всего в период частичной мобилизации в Приморье планируется привлечь порядка 7,7 тыс. призывников. Сейчас мобилизационные мероприятия во Владивостоке пока продолжаются, но в первую очередь повестки вручают тем, кто пребывает в запасе и имеет боевой опыт. При этом главным фактором при призыве человека на военную службу являются не воинские звания (офицер, рядовой, сержант), а имеющаяся военно-учетная специальность.
Очередность призыва зависит от штатной потребности комплектуемых воинских частей. Поэтому говорить о том, какие военные специальности понадобятся в армии в дальнейшем, пока рано. Сейчас во Владивостоке повестки получают стрелки, артиллеристы, водители, танкисты, механики, находящиеся в запасе.
Официальных объявлений о сроках окончания частичной мобилизации в 2022 году нет. Но закончится она может лишь по решению главы государства. На данный момент ни президент России Владимир Путин, ни глава Минобороны Сергей Шойгу не заявляли о сроках проведения мобилизационной кампании.
Тем не менее некоторые эксперты считают, что призыв будет продолжаться до выполнения поставленных задач СВО на Украине.
Во Владивостоке пока продолжают призывать резервистов. При этом губернатор края Олег Кожемяко взял под личный контроль подготовку мобилизованных к военной службе и условия их проживания в местах обучения отрядов для участия в спецоперации. Правительство края помогает укомплектовывать мобилизованных и оказывает всяческую поддержку их семьям.