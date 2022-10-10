Во Владивостоке первокурсники медуниверситета принесли клятву Гиппократа

Церемония посвящения в студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) по многолетней традиции прошла в Адмиральском сквере Владивостока. Участниками торжественного ритуала помимо самих первокурсников вуза, их родителей и преподавателей вуза стали официальные лица и многочисленные гости.
С напутственным словом к будущим врачам и специалистам обратился ректор вуза член-корреспондент Российской Академии наук Валентин Шуматов. Он поздравил первокурсников с поступлением в медицинский университет и пожелал им терпения и упорства в освоении врачебного ремесла.
«Тихоокеанский медицинский университет славен своими традициями и выпускниками. Сегодня вы стали частью большой и дружной семьи ТГМУ. Желаю каждому из вас учиться с огромным желанием и интересом, каждодневно повышая свой уровень знаний и расширяя круг компетенций», – нацелил на постоянный и упорный труд вчерашних школьников ректор медуниверситета Валентин Шуматов.
Успешной учёбы, отличных знаний и обретения настоящих и верных друзей пожелала первокурсникам от имени министерства здравоохранения Приморского края начальник управления по организации медицинской помощи населению ведомства Наталья Дицель.
С посвящением в студенты первокурсников поздравили их старшие товарищи, занимающиеся творчеством в молодёжном центре Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Закончился праздник торжественным обрядом – принятием клятвы Гиппократа.
Между тем, сегодня в Приморском крае открыто не достаёт больше 700 медицинских работников, главным образом врачей, на них приходится 36% от всех предложений о работе.
И, как отмечают специалисты по подбору персонала, спрос на врачей в Приморском крае этой осенью по сравнению с сентябрем прошлого года вырос на 113%.
КсенияГусенцова