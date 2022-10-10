Во Владивостоке первокурсники медуниверситета принесли клятву Гиппократа

«Тихоокеанский медицинский университет славен своими традициями и выпускниками. Сегодня вы стали частью большой и дружной семьи ТГМУ. Желаю каждому из вас учиться с огромным желанием и интересом, каждодневно повышая свой уровень знаний и расширяя круг компетенций», – нацелил на постоянный и упорный труд вчерашних школьников ректор медуниверситета Валентин Шуматов.