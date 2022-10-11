Что овечка принесла

– В первую субботу октября во всём мире отмечается День войлока, – говорит Елена

Фадеева, организатор выставки, на- родный мастер Приморского края, руководитель

школы рукоделия. – Поэтому мы стараемся приурочить выставку к этой дате. Но при этом

каждый год тема наших экспозиций разная.

В этом году, по словам Елены Фадеевой, выставка переросла в нечто большее, в

инклюзивный образовательный проект.

– Мы захотели ещё больше включить нашего зрителя в выставку, показать ему, как

интересно работать с войлоком, – говорит мастерица. – Поэтому большую часть зала

занимает стол, на котором представлен весь путь войлока – от состриженного руна до

готового изделия. Можно своими руками потрогать (и понюхать!) стриженую овечью

шерсть, затем взять в руки её же, но уже промытую, потом – ощутить, что с нею происходит

после перечёса – ручными или механическими инструментами; узнать, что такое гребенная

лента, и многое другое, – рассказывает Елена Фадеева.

Каждый день в полдень мастерицы, чьи изделия представлены на выставке (всего здесь

можно увидеть работы шести мастериц), готовы рассказать и показать, как проходит

«войлочный путь».

И, разумеется, на выс- тавке своими глазами мо- жно увидеть то, во что превращается

овечья шерсть в умелых руках. В шарфы и тапочки. В платья и шляпки. В изумительные

бусы, броши, сувениры – да сколько же удивительно красивых вещей можно сделать из

войлока!

Выставка будет работать до 16 октября включительно.