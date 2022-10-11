Что овечка принесла

– В первую субботу октября во всём мире отмечается День войлока, – говорит Елена
Фадеева, организатор выставки, на- родный мастер Приморского края, руководитель
школы рукоделия. – Поэтому мы стараемся приурочить выставку к этой дате. Но при этом
каждый год тема наших экспозиций разная.
В этом году, по словам Елены Фадеевой, выставка переросла в нечто большее, в
инклюзивный образовательный проект.
– Мы захотели ещё больше включить нашего зрителя в выставку, показать ему, как
интересно работать с войлоком, – говорит мастерица. – Поэтому большую часть зала
занимает стол, на котором представлен весь путь войлока – от состриженного руна до
готового изделия. Можно своими руками потрогать (и понюхать!) стриженую овечью
шерсть, затем взять в руки её же, но уже промытую, потом – ощутить, что с нею происходит
после перечёса – ручными или механическими инструментами; узнать, что такое гребенная
лента, и многое другое, – рассказывает Елена Фадеева.
Каждый день в полдень мастерицы, чьи изделия представлены на выставке (всего здесь
можно увидеть работы шести мастериц), готовы рассказать и показать, как проходит
«войлочный путь».
И, разумеется, на выс- тавке своими глазами мо- жно увидеть то, во что превращается
овечья шерсть в умелых руках. В шарфы и тапочки. В платья и шляпки. В изумительные
бусы, броши, сувениры – да сколько же удивительно красивых вещей можно сделать из
войлока!
Выставка будет работать до 16 октября включительно.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
Фото: «Золотой Рог»