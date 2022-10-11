Где проходит частичная мобилизация: адреса военкоматов Приморского края

Военкомат Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока: ул. Уборевича, 23. Тел. 8 (42-32) 40-18-10, 40-06-77.
Военкомат Первомайского района Владивостока: ул. Черёмуховая, 4. Тел. 8 (42-32) 27-85-03, 27-73-56.
Военкомат Советского и Первореченского районов Владивостока: ул. Фирсова, 8. Тел. 8 (42-32) 36-69-08, 36-32-33.
Военкомат Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов: Арсеньев, ул. Мира, 7. Тел. 8 (423-61) 4-23-14, 4-23-44.
Военкомат Артёма: Артём, ул. Фрунзе, 63 а. Тел. 8 (423-37) 4-32-19, 4-33-99.
Военкомат городов Большой Камень и Фокино, Шкотовского района: Большой Камень, ул. Ленина, 28. Тел. 8 (423-73) 4-14-46, 4-15-38.
Военкомат Дальнегорска и Тернейского района: Дальнегорск, ул. 50-летия Октября, 145. Тел 8 (42356) 2-50-51, 2-59-74.
Военкомат Кавалеровского и Ольгинского районов: Кавалерово, ул. Горького, 18. Тел. 8 (423-75) 9-14-02, 9-15-02.
Военкомат Лесозаводска и Кировского района: Лесозаводск, ул. Кравчука, 3. Тел. 8 (42355) 2-99-29, 23-6-86.
Военкомат Михайловского района: Михайловка, ул. Красноармейская, 15. Тел. 8 (423-46) 2-30-65, 2-30-09.
Военкомат Надеждинского района: Вольно - Надеждинское, ул. Железнодорожная, 16. Тел. 8 (423-34) 2-01-62, 2-01-82.
Военкомат Находки: Находка, ул. Павлова, 12. Тел. 8 (423-66) 5-60-34, 5-53-67.
Военкомат Октябрьского района: Покровка, ул. Октябрьская, 2. Тел. 8 (423-44) 5-54-38, 5-54-56.
Военкомат Партизанска, Лазовского и Партизанского районов: Партизанск, ул. Центральная, 34. Тел. 8 (423-63) 6-21-00, 6-05-20.
Военкомат Пограничного района: Пограничный, ул. Советская, 25. Тел. 8 (423-45) 2-18-88, 2-14-45.
Военкомат Пожарского района: Лучегорск, 4 микрорайон, д. 2. Тел. 8 (423-57) 3-34-60, 33-1-23.
Военкомат Спасска-Дальнего и Спасского района: Спасск-Дальний, ул. Надреченская, 15. Тел. 8 (423-52) 2-01-20, 2-11-22.
Военкомат г. Уссурийска: Уссурийск, ул. Калинина, 52. Тел. 8 (423-43) 2-21-95, 2-20-21.
Военкомат Хасанского района: Славянка, ул. Свободная, 1. Тел. 8 (423-31) 4-60-31, 4-60-43.
Военкомат Хорольского и Ханкайского районов: Хороль, ул. Комсомольская, 24. Тел. 8 (423-47) 2-22-75, 2-21-42.
Военкомат Черниговского района: Черниговка, ул. Лазо, 31. Тел. 8 (423-51) 2-35-58, 2-55-65.
Военкомат Чугуевского района: Чугуевка, ул. 50-летия Октября, 208. Тел. 8 (423-72) 2-11-02, 2-12-03.