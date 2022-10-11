Григорий Лепс выступил перед мобилизованными в Приморье

Перед военнослужащими выступили депутаты Государственной Думы, ветераны боевых действий, творческие коллективы Молодёжного центра Владивостокского государственного университета. Поддержать приморских мобилизованных приехал и народный артист России Григорий Лепс.
Григорий Лепс исполнил для военнослужащих песни «Я буду с тобой», «Я счастливый», «Самый лучший день» и другие. Он рассказал собравшимся, что проходил срочную службу на Дальнем Востоке, в одной из воинских частей Хабаровского края.
– Самое главное – вернитесь живыми. Живите долго, ребята, – пожелал народный артист.
Перед военнослужащими выступили и ветераны боевых действий, в числе которых – Виктор Донец, который родился и вырос на Украине, участвовал в боевых действиях в Грозном, на Донбассе.
– Сейчас важно спокойствие, уверенность в своих товарищах и командирах. Главное – выучиться, получить военную специальность. Победа будет за нами, – сказал он.
Также перед военнослужащими с творческими номерами выступили участники Молодёжного центра Владивостокского государственного университета. Ребята передали мобилизованным собранную гуманитарную помощь.
Отметим, в Приморье работают более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи гражданам, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации. Они располагаются во всех муниципалитетах края.
По материалам пресс-службы
правительства Приморского края