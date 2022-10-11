Григорий Лепс выступил перед мобилизованными в Приморье

Перед военнослужащими выступили и ветераны боевых действий, в числе которых – Виктор Донец, который родился и вырос на Украине, участвовал в боевых действиях в Грозном, на Донбассе.

– Сейчас важно спокойствие, уверенность в своих товарищах и командирах. Главное – выучиться, получить военную специальность. Победа будет за нами, – сказал он.