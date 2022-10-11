И себя и соседей накормит свининой собственного производства Приморье

Сегодня в Приморье производством мяса свинины заняты как крупные агропромышленные предприятия – «Русагро-Приморье», «Мерси Агро Приморье», «Приморский бекон», так и небольшие хозяйства в Надеждинском и Партизанском районах края, в Уссурийске. Их планы на текущий, 2022 год – 83 тысячи тонн мяса в живом весе. Об этом рассказал руководитель министерства сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.