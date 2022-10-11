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И себя и соседей накормит свининой собственного производства Приморье

Сегодня, 07:01
Фото: Минсельхоз Приморского края
В этом году в Приморском крае планируют произвести свинины в два с половиной раза больше прошлогоднего.

Сегодня в Приморье производством мяса свинины заняты как крупные агропромышленные предприятия – «Русагро-Приморье», «Мерси Агро Приморье», «Приморский бекон», так и небольшие хозяйства в Надеждинском и Партизанском районах края, в Уссурийске. Их планы на текущий, 2022 год – 83 тысячи тонн мяса в живом весе. Об этом рассказал руководитель министерства сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

По его словам, свои потребности в свинине Приморье закрывает.

«И даже частично другие регионы: Хабаровский и Красноярский края, Новосибирскую область», – подчеркнул Андрей Бронц.

Он также подчеркнул, что в следующем, 2023 году аграрии края, в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы,  планируют нарастить производство мяса до 100 тысяч тонн.

Увеличение объёмов продукции собственного производства для Приморского края является главной задачей по обеспечению продовольственной безопасности в условиях западных санкций.

Как подчёркивает губернатор Приморья Олег Кожемяко, благодаря мерам государственной поддержки в крае планируется нарастить объёмы производства сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить население собственными и доступными продуктами питания. В этом году на развитие сельского хозяйства власти Приморского края направят более 4 миллиардов рублей.

#Общество
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