И себя и соседей накормит свининой собственного производства Приморье

Сегодня в Приморье производством мяса свинины заняты как крупные агропромышленные предприятия – «Русагро-Приморье», «Мерси Агро Приморье», «Приморский бекон», так и небольшие хозяйства в Надеждинском и Партизанском районах края, в Уссурийске. Их планы на текущий, 2022 год – 83 тысячи тонн мяса в живом весе. Об этом рассказал руководитель министерства сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.
По его словам, свои потребности в свинине Приморье закрывает.
«И даже частично другие регионы: Хабаровский и Красноярский края, Новосибирскую область», – подчеркнул Андрей Бронц.
Он также подчеркнул, что в следующем, 2023 году аграрии края, в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы, планируют нарастить производство мяса до 100 тысяч тонн.
Увеличение объёмов продукции собственного производства для Приморского края является главной задачей по обеспечению продовольственной безопасности в условиях западных санкций.
Как подчёркивает губернатор Приморья Олег Кожемяко, благодаря мерам государственной поддержки в крае планируется нарастить объёмы производства сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить население собственными и доступными продуктами питания. В этом году на развитие сельского хозяйства власти Приморского края направят более 4 миллиардов рублей.