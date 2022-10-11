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Мэрия Владивостока выполняет все обязательства перед горожанами

Сегодня, 00:54
Фото: Сергей Семёнов / «Золотой Рог»
Минувшая неделя у главы дальневосточной столицы, по обыкновению, прошла насыщенно. В прицеле внимания – благоустройство улиц и дворов, возведение социально значимых объектов.

Школа на Патрокле

В микрорайоне Патрокл продолжается большая стройка. По информации администрации Владивостока, уже к концу года здесь планируется возвести два этажа новой школы. Сейчас ведутся работы по бетонированию плит перекрытия технического этажа нижнего корпуса, одновременно идёт сборка металлического каркаса, чтобы начать бетонирование второго корпуса.

    Сегодня на объекте трудятся 92 человека, дал поручение довести их количество до 120. Все работы в графике, есть даже небольшое опережение. Спасибо жителям, что относятся к стройке с пониманием и помогают нам контролировать сроки, – отметил глава Владивостока Константин Шестаков, побывавший на стройплощадке с инспекцией.

После его визита принято решение, что будет увеличено не только число рабочих, но и будет использован больший объём техники. На стройку завезён башенный кран, для его работы готовят бетонное основание. Уже на этой неделе начнётся планировка территории и обустройство проездов, а также инженерных коммуникаций. Чтобы это сделать, привлекут специальное оборудование.

Как уточнили в мэрии краевого центра, современную школу на 1275 мест в жилом районе Патрокл строят благодаря национальному проекту «Образование». Кроме учебных классов в школе будут два спортзала, бассейн, отвечающая требованиям времени библиотека и кинотеатр. Ещё одна особенность будущей школы – эксплуатируемая кровля.

На Патрокле ранее были возведены два новых детских сада, которые посещают около 500 малышей.

Чистый воздух

Специалисты муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» начали осеннюю высадку хвойных деревьев и кустарников. Работы по озеленению ведутся на улицах Корабельной Набережной, Семёновской и Октябрьской.

Как сообщили в администрации Владивостока, до этого более 110 саженцев сосны густоцветковой были высажены вдоль подпорных стен на улице Окатовой. Также новые деревья украсили сквер Героев-Даманцев на улице Верхнепортовой. Организовал акцию Владивостокский морской торговый порт. Вместе со специалистами Дирекции общественных пространств администрации Владивостока здесь высадили 9 ясеней, 16 кленов и 17 кустов сирени.

В ближайшее время на улицах города начнут высаживать лиственные деревья.

    Всего планируем этой осенью высадить около пяти тысяч кустарников и около тысячи лиственных и хвойных деревьев. Среди них пузыреплодник, дёрен белый, форзиция, спирея, рододендроны, гортензии, абрикос маньчжурский, ясень маньчжурский, магнолия Зибольда, вишня Саржента, саженцы сосны густоцветковой и обыкновенной, ель корейская и ель колючая, можжевельник китайский, – рассказала руководитель городского предприятия «Зелёный Владивосток» Лилия Остюкова.

Городские озеленители также ежедневно наводят порядок на клумбах, в цветниках, парках и скверах, на откосах, вдоль дорог и пешеходных зон. Рабочие делают формовочную и санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также выкашивают траву.

Сквер Первой маёвки

Владивосток продолжает преображаться благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Во всех районах города создают новые или благоустраивают существующие общественные пространства.

Задача нацпроекта – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей его эффективности – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. За преображение сквера Первой маёвки в прошлом году проголосовало более трёх тысяч горожан.

Как рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока, уже обустроены пешеходные зоны, смонтировано уличное освещение, установлены скамейки. В ближайшее время подрядная организация начнёт монтировать спортивные снаряды.

По плану в сквере будет и видовая площадка. Её строят в зоне с памятным знаком – камнем, посвящённым проведению здесь Первой маёвки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года.

Важно, что не забыли и о владельцах домашних животных: в сквере будет обустроена площадка для их выгула.

Когда все работы будут закончены, зелёная зона превратится в комфортную прогулочную аллею с освещением и скамейками. Это запланировано сделать в октябре.

В этом году по программе «Жильё и городская среда» во Владивостоке благоустраивают парк Лазо и сквер на улице Русской, 46. Ранее были завершены основные работы по благоустройству Некрасовского сквера.

#Общество#Владивосток#Администрация Владивостока
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