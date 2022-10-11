Мэрия Владивостока выполняет все обязательства перед горожанами

Школа на Патрокле
В микрорайоне Патрокл продолжается большая стройка. По информации администрации Владивостока, уже к концу года здесь планируется возвести два этажа новой школы. Сейчас ведутся работы по бетонированию плит перекрытия технического этажа нижнего корпуса, одновременно идёт сборка металлического каркаса, чтобы начать бетонирование второго корпуса.
– Сегодня на объекте трудятся 92 человека, дал поручение довести их количество до 120. Все работы в графике, есть даже небольшое опережение. Спасибо жителям, что относятся к стройке с пониманием и помогают нам контролировать сроки, – отметил глава Владивостока Константин Шестаков, побывавший на стройплощадке с инспекцией.
После его визита принято решение, что будет увеличено не только число рабочих, но и будет использован больший объём техники. На стройку завезён башенный кран, для его работы готовят бетонное основание. Уже на этой неделе начнётся планировка территории и обустройство проездов, а также инженерных коммуникаций. Чтобы это сделать, привлекут специальное оборудование.
Как уточнили в мэрии краевого центра, современную школу на 1275 мест в жилом районе Патрокл строят благодаря национальному проекту «Образование». Кроме учебных классов в школе будут два спортзала, бассейн, отвечающая требованиям времени библиотека и кинотеатр. Ещё одна особенность будущей школы – эксплуатируемая кровля.
На Патрокле ранее были возведены два новых детских сада, которые посещают около 500 малышей.
Чистый воздух
Специалисты муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» начали осеннюю высадку хвойных деревьев и кустарников. Работы по озеленению ведутся на улицах Корабельной Набережной, Семёновской и Октябрьской.
Как сообщили в администрации Владивостока, до этого более 110 саженцев сосны густоцветковой были высажены вдоль подпорных стен на улице Окатовой. Также новые деревья украсили сквер Героев-Даманцев на улице Верхнепортовой. Организовал акцию Владивостокский морской торговый порт. Вместе со специалистами Дирекции общественных пространств администрации Владивостока здесь высадили 9 ясеней, 16 кленов и 17 кустов сирени.
В ближайшее время на улицах города начнут высаживать лиственные деревья.
– Всего планируем этой осенью высадить около пяти тысяч кустарников и около тысячи лиственных и хвойных деревьев. Среди них пузыреплодник, дёрен белый, форзиция, спирея, рододендроны, гортензии, абрикос маньчжурский, ясень маньчжурский, магнолия Зибольда, вишня Саржента, саженцы сосны густоцветковой и обыкновенной, ель корейская и ель колючая, можжевельник китайский, – рассказала руководитель городского предприятия «Зелёный Владивосток» Лилия Остюкова.
Городские озеленители также ежедневно наводят порядок на клумбах, в цветниках, парках и скверах, на откосах, вдоль дорог и пешеходных зон. Рабочие делают формовочную и санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также выкашивают траву.
Сквер Первой маёвки
Владивосток продолжает преображаться благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Во всех районах города создают новые или благоустраивают существующие общественные пространства.
Задача нацпроекта – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей его эффективности – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. За преображение сквера Первой маёвки в прошлом году проголосовало более трёх тысяч горожан.
Как рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока, уже обустроены пешеходные зоны, смонтировано уличное освещение, установлены скамейки. В ближайшее время подрядная организация начнёт монтировать спортивные снаряды.
По плану в сквере будет и видовая площадка. Её строят в зоне с памятным знаком – камнем, посвящённым проведению здесь Первой маёвки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года.
Важно, что не забыли и о владельцах домашних животных: в сквере будет обустроена площадка для их выгула.
Когда все работы будут закончены, зелёная зона превратится в комфортную прогулочную аллею с освещением и скамейками. Это запланировано сделать в октябре.
В этом году по программе «Жильё и городская среда» во Владивостоке благоустраивают парк Лазо и сквер на улице Русской, 46. Ранее были завершены основные работы по благоустройству Некрасовского сквера.