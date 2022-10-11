Мэрия Владивостока выполняет все обязательства перед горожанами

После его визита принято решение, что будет увеличено не только число рабочих, но и будет использован больший объём техники. На стройку завезён башенный кран, для его работы готовят бетонное основание. Уже на этой неделе начнётся планировка территории и обустройство проездов, а также инженерных коммуникаций. Чтобы это сделать, привлекут специальное оборудование.