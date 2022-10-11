Портовикам просят дать бронь

«Предприятия портовой отрасли имеют стратегическое значение для обеспечения безопасности государства, в том числе для доставки грузов в районы Крайнего Севера для целей Минобороны России, и, несмотря на санкционные ограничения, продолжают оставаться основным действующим международным окном для поддержания экспортно-импортных отношений России с внешним миром. Ослабление интенсивности функционирования предприятий отрасли в период частичной мобилизации в связи с возможным кадровым дефицитом может поставить под угрозу бесперебойность работы морских портов и транспорта в целом», - подчёркивается в письмах.