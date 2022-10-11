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Портовикам просят дать бронь

Сегодня, 04:28
Фото: «Тихоокеанская Россия»
порт Посьет
Ассоциация морских торговых портов России (АСОП) направила в Госдуму и Министерства транспорта письма с просьбой предоставить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудникам портовой отрасли.

В обращениях Ассоциации говорится, что мобилизация затрагивает узкоспециализированных специалистов, задействованных в обеспечении жизнедеятельности и текущих планах развития предприятий портовой отрасли, в том числе ответственных за объекты инфраструктуры предприятий (включая опасные производственные объекты), безопасность мореплавания, обеспечение перевалки грузов и обслуживание судов в морских портах, сообщают «Морские вести России».

Ассоциация морских торговых портов констатирует существенное снижение производственного штата за последнее время. В результате может быть нарушена технологическая непрерывность деятельности и безопасность предприятии портовой отрасли, что в свою очередь окажет негативное влияние на деятельность смежных видов транспорта и как следствие на перевозку внешнеторговых, каботажных и транзитных грузов.

«Предприятия портовой отрасли имеют стратегическое значение для обеспечения безопасности государства, в том числе для доставки грузов в районы Крайнего Севера для целей Минобороны России, и, несмотря на санкционные ограничения, продолжают оставаться основным действующим международным окном для поддержания экспортно-импортных отношений России с внешним миром. Ослабление интенсивности функционирования предприятий отрасли в период частичной мобилизации в связи с возможным кадровым дефицитом может поставить под угрозу бесперебойность работы морских портов и транспорта в целом», - подчёркивается в письмах.

Ассоциация считает необходимым выработать меры по освобождению от призыва на военную службу, в рамках частичной мобилизации, в отношении работников организаций, включенных в реестр морских портов России, отраслевых учебных заведений и СМИ, организаций, выполняющих работы по проектированию и авторскому надзору объектов портовой инфраструктуры, а также организаций, осуществляющих деятельность на территории и акватории морского порта на основании лицензий, выданных Ространснадзором.

#Общество#Специальная военная операция#Мобилизация
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