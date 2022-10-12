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Компании Приморья закупают технику по льготному лизингу

Сегодня, 02:09
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Приморские предприниматели получают скидку на оплату первого взноса по договорам лизинга на оборудование, коммунальную и строительную спецтехнику, транспорт для грузоперевозок. Поддержку получили 17 предприятий малого и среднего бизнеса.

    До конца текущего года планируется оказать поддержку ещё не менее чем 40 компаниям. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 20 миллионов рублей, – сообщили в министерстве экономического развития региона.

    В этом году в реализации механизма льготного лизинга участвуют пять лизинговых компаний. Субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться данной мерой поддержки, обратившись в одну из аккредитованных организаций – ООО «Балтийский лизинг», ООО «Лизинговая компания «Дельта», ПАО «ЛК «Европлан», ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Таймлизинг», – уточнил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.

Механизм предусматривает предоставление единовременной скидки предпринимателям при оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга), а лизинговым компаниям – субсидирование недополученных доходов из краевого бюджета. Размер скидки одному субъекту МСП составляет 20%, но не более 500 тысяч рублей от цены приобретения оборудования.

Отметим, механизм льготного лизинга реализуется в Приморском крае в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен на снижение затрат предприятий малого и среднего бизнеса, планирующих расширить собственное дело или произвести модернизацию основных средств.

Также в крае работает госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Бизнес#Госпрограмма
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