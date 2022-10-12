Многодетные семьи в Приморье освободили от бумажной волокиты

– Сейчас эта мера действует в виде возмещения расходов в пределах 2,5 тысячи рублей. Чтобы получить компенсацию, семье необходимо предоставить платёжные документы, подтверждающие траты. С нового года деньги будут приходить в беззаявительном порядке, – рассказали в в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
Размер выплаты останется прежним – 2,5 тысячи рублей. Предоставляться она будет многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума один раз в год на каждого ребёнка. Обязательное условие: семье должно быть установлено право на получение меры соцподдержки.
Консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям можно получить по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145. Информация обо всех мерах поддержки, положенных семьям с детьми, размещена в социальном справочнике на сайте минтруда и портале Приморского центра социальной поддержки населения.
Напомним, что в Приморском крае принята и реализуется госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.