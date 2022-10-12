Многодетные семьи в Приморье освободили от бумажной волокиты

– Сейчас эта мера действует в виде возмещения расходов в пределах 2,5 тысячи рублей. Чтобы получить компенсацию, семье необходимо предоставить платёжные документы, подтверждающие траты. С нового года деньги будут приходить в беззаявительном порядке, – рассказали в в министерстве труда и социальной политики Приморского края.