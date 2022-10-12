Проект «Активное долголетие» объединяет всё больше приморцев

Как и где интересно и с пользой провести свободное время и бесплатно присоединиться к творческим и спортивным занятиям, можно узнать на сайте проекта. К нему присоединились уже более 6 тысяч наших земляков «серебряного» возраста.
По информации регионального министерства труда и социальной политики, проект «Активное долголетие» охватил все города и районы Приморья. Его главная цель – формирование и развитие мотивации граждан пожилого возраста на продление активного образа жизни.
– Сегодня в Приморье действуют четыре Центра активного долголетия – во Владивостоке, Лесозаводске, Дальнереченске и Пожарском округе. Также для пожилых приморцев работают 107 общественных площадок и 20 пространств, где проходят различные мероприятия, лекции и мастер-классы, – отметили координаторы проекта, представители Приморского центра социального обслуживания.
«Активное долголетие» – это кружки, в которых пенсионеры занимаются оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой, арт-терапией, коуч-йогой, участвуют в экскурсиях, посещают музеи и выставки.
Для тех, кто хочет освоить компьютер, на базе всех отделений Приморского центра социального обслуживания специалисты проводят занятия в рамках курса «Бабушка и дедушка онлайн». Пенсионеров учат искать информацию в интернете, работать на портале Госуслуги, сайтах Пенсионного фонда и МФЦ. Они также осваивают социальные сети.
В правительстве Приморья отмечают, что с каждым годом для пожилых приморцев появляется всё больше активностей и разнообразных занятий. Уже сейчас в центре активного долголетия во Владивостоке на Иртышской, 8, пенсионеров приглашают присоединиться к новому проекту «Рифмолёт»: здесь можно попробовать силы в написании собственного произведения, а помогает в этом опытный наставник. Кроме того, в центре можно погрузиться в дыхательную гимнастику Цигун, создать своё неповторимое украшение на занятиях «Бохо стиль в украшениях», посетить мастер-классы по живописи и многое другое.
Как рассказала руководитель Приморского центра социального обслуживания Мария Кузьмина, вся полезная информация для старшего поколения размещается на едином ресурсе – сайте primdolgoletie.ru.
Напомним, поддержание активного образа жизни, физического и психологического здоровья пожилых людей – задачи регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который реализуется в Приморье по Указу Президента РФ Владимира Путина.
В крае также принята и реализуется госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, реализуются социально значимые проекты и мероприятия в сфере социальной защиты населения.