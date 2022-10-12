Проект «Активное долголетие» объединяет всё больше приморцев

В правительстве Приморья отмечают, что с каждым годом для пожилых приморцев появляется всё больше активностей и разнообразных занятий. Уже сейчас в центре активного долголетия во Владивостоке на Иртышской, 8, пенсионеров приглашают присоединиться к новому проекту «Рифмолёт»: здесь можно попробовать силы в написании собственного произведения, а помогает в этом опытный наставник. Кроме того, в центре можно погрузиться в дыхательную гимнастику Цигун, создать своё неповторимое украшение на занятиях «Бохо стиль в украшениях», посетить мастер-классы по живописи и многое другое.