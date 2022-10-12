«Репродуктивное здоровье» помогло уже полутора сотням приморских семей

Как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, в Приморье работают четыре пункта проката предметов первой необходимости – в Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и Арсеньеве. Специалисты краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей собирают потребности в колясках, кроватках, подгузниках, одежде и прочем на местах у нуждающихся в помощи семей. После этого заявка поступает в министерство труда и социальной политики, необходимый инвентарь для детей доставляют на территорию и вручают семье на безвозмездной основе. Кроме того, нуждающиеся семьи могут обратиться в учреждения за одеждой и обувью.