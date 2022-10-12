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«Репродуктивное здоровье» помогло уже полутора сотням приморских семей

Сегодня, 01:51
Фото: Сергей Семёнов / «Золотой Рог»
Приморцы получают предметы первой необходимости при рождении детей в рамках регионального проекта «Репродуктивное здоровье». За время реализации проекта помощь получили более 150 семей.

Как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, в Приморье работают четыре пункта проката предметов первой необходимости – в Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и Арсеньеве. Специалисты краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей собирают потребности в колясках, кроватках, подгузниках, одежде и прочем на местах у нуждающихся в помощи семей. После этого заявка поступает в министерство труда и социальной политики, необходимый инвентарь для детей доставляют на территорию и вручают семье на безвозмездной основе. Кроме того, нуждающиеся семьи могут обратиться в учреждения за одеждой и обувью.

Например, именно так семья из Кавалерово получила кроватку и предметы первой необходимости, а в селе Таборово Красноармейского района многодетной семье привезли манеж и одежду. Одежду для ребёнка, коляску и постельные принадлежности получила и одинокая мама из села Орехово Дальнереченского района. В селе Верхняя Бреевка Чугуевского округа молодой маме передали предметы для купания ребенка, а в Лучегорске – предметы для купания и коляску.

    Мы разработали механизм, при котором помощь получают нуждающиеся семьи самых удалённых территорий края. В этом направлении мы осуществляем работу совместно с благотворительными фондами, некоммерческими организациями и неравнодушными гражданами, – отметила глава социального ведомства Светлана Красицкая.

Напомним, Приморский край вошёл в список российских регионов, в которых реализуется проект «Репродуктивное здоровье» национального проекта «Демография». Его цель – улучшение демографической ситуации. Предполагается, что благодаря комплексу мер проекта количество новорождённых в крае увеличится на 4,5 тысячи человек до 2024 года.

Всю актуальную информацию можно найти на официальных страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и telegram-канале министерства труда и социальной политики Приморского края.

В регионе, напомним, действует госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, а также реализуются социально значимые проекты и проводятся мероприятия в сфере социальной защиты населения.

#Общество#Госпрограмма#Демография
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