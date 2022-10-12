Военные дали советы мобилизованным россиянам как остаться в живых в зоне СВО

Бывалые военные однозначно рекомендуют не брать на передовую мобильный телефон.
Гаджет фатальным образом нарушит сосредоточенность владельца, решившего смотреть сериалы вместо наблюдения за обстановкой.
Если использовать телефон по прямому назначению — для звонков — запись разговора вполне может попасть к противнику благодаря специальной аппаратуре.
Самые неприятные моменты из беседы будут вырезаны и распространены по соцсетям как подтверждение низкого боевого духа в российской армии.
Хуже того, телефон поможет украинским артиллеристам определить, куда нужно наносить удар.
Такую же помощь врагу окажут фотографии с передовой — по снимкам можно определить, где находится подразделение.
Оборудование позиций и их сокрытие в целом играют очень важную роль в повышении выживаемости солдата.
Бывалые советуют готовить еду на газовых плитках, а не на кострах, прятать мусор, который неизбежно будет накапливаться, как можно меньше передвигаться и не сбиваться в кучу.
Последняя рекомендация применима и к технике. Машины ни в коем случае нельзя оставлять колонной на открытом месте или парковать рядом с командным пунктом.
Охранные посты должны включать как минимум двоих солдат — один защитник всегда может уснуть.
Уменьшить риск лично для себя каждый боец может, постоянно нося шлем и бронежилет. Стоит помнить и правила поведения при взрыве — вместо бега к укрытию нужно упасть на землю и ползком двигаться к безопасному месту.
Если ранения избежать не получилось, первую помощь раненому сослуживцу лучше оказывать его же аптечкой, а не своей.
Сохранность каждого набора можно обеспечить, например, отсоединив иглу от шприца через упаковку. Оставшаяся надетой на шприц игла легко сломается при комплектовании аптечки.
Ампулы с препаратами опытные медики советуют хранить в импровизированном контейнере, например, в поршне от шприца.
В сложной ситуации бывает достаточно дружеской поддержки. Ободряющее «Прорвёмся, братан!» может сотворить чудеса для морального духа бойца.
Выполнение этих и других правил не гарантирует возвращение домой — таких гарантий участнику боевых действий не даст никто.
Следование солдатской мудрости, однако, повысит шансы дожить до победы.