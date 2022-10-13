Холодильный комплекс «Океанская» в Приморье начинает работу с экспортными грузами

Вхождение холодильного комплекса «Океанская» в структуру АО «Далькомхолод» позволило предприятию увеличить свои производственные мощности до 40 тысяч тонн единовременного хранения мороженной продукции. Это особенно важно для решения актуальной задачи увеличения в Приморском крае береговых мощностей по хранению и переработке рыбопродукции. Новый терминал дополняет цельную логистическую структуру предприятия совместно с портовыми мощностями во Владивостоке и инновационными складами-холодильниками в Артёме.