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Холодильный комплекс «Океанская» в Приморье начинает работу с экспортными грузами

Сегодня, 02:55
Фото: Семён Середа / «Золотой Рог»
Холодильно-складской комплекс «Океанская», структурное подразделение АО «Далькомхолод», получил право осуществлять приём и обработку экспортных грузов. Соответствующий приказ опубликовало Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Как сообщили на предприятии, приказом Росжелдора присвоен экспортный код станции «Океанская».

    Это позволит холодильно-складскому комплексу принимать и обрабатывать экспортные грузы наших клиентов. Что, в свою очередь, ускорит грузообработку судов рыбодобывающих компаний. И благодаря выстроенным производственным и логистическим цепочкам нашего предприятия поставки мороженной продукции пойдут в страны Азии, – сообщил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко.

Вхождение холодильного комплекса «Океанская» в структуру АО «Далькомхолод» позволило предприятию увеличить свои производственные мощности до 40 тысяч тонн единовременного хранения мороженной продукции. Это особенно важно для решения актуальной задачи увеличения в Приморском крае береговых мощностей по хранению и переработке рыбопродукции. Новый терминал дополняет цельную логистическую структуру предприятия совместно с портовыми мощностями во Владивостоке и инновационными складами-холодильниками в Артёме.

По мнению экспертов, расположенные за пределами городской черты складские морозильные мощности значительно повышают логистическую привлекательность структур «Далькомхолода» для предприятий пищевой отрасли. За счёт отсутствия необходимости заезжать в городской трафик клиенты экономят время, повышается оперативность доставки. Также это позволяет получать груз и вывозить его во всех направлениях всеми видами транспорта.

Напомним, что ранее холодильно-складской комплекс «Сухой порт» АО «Далькомхолод» в Артёме получил экспортный номер для рыбопродукции для экспорта в КНР.

#Рыбная отрасль#Логистика
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