Холодильный комплекс «Океанская» в Приморье начинает работу с экспортными грузами

Как сообщили на предприятии, приказом Росжелдора присвоен экспортный код станции «Океанская».
– Это позволит холодильно-складскому комплексу принимать и обрабатывать экспортные грузы наших клиентов. Что, в свою очередь, ускорит грузообработку судов рыбодобывающих компаний. И благодаря выстроенным производственным и логистическим цепочкам нашего предприятия поставки мороженной продукции пойдут в страны Азии, – сообщил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко.
Вхождение холодильного комплекса «Океанская» в структуру АО «Далькомхолод» позволило предприятию увеличить свои производственные мощности до 40 тысяч тонн единовременного хранения мороженной продукции. Это особенно важно для решения актуальной задачи увеличения в Приморском крае береговых мощностей по хранению и переработке рыбопродукции. Новый терминал дополняет цельную логистическую структуру предприятия совместно с портовыми мощностями во Владивостоке и инновационными складами-холодильниками в Артёме.
По мнению экспертов, расположенные за пределами городской черты складские морозильные мощности значительно повышают логистическую привлекательность структур «Далькомхолода» для предприятий пищевой отрасли. За счёт отсутствия необходимости заезжать в городской трафик клиенты экономят время, повышается оперативность доставки. Также это позволяет получать груз и вывозить его во всех направлениях всеми видами транспорта.
Напомним, что ранее холодильно-складской комплекс «Сухой порт» АО «Далькомхолод» в Артёме получил экспортный номер для рыбопродукции для экспорта в КНР.