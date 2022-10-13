Олег Кожемяко рассказал приморцам об уникальной возможности

«Это удобно – всё самое важное будет приходить на адрес электронной почты. Для этого необходимо подписаться на рассылку https://primorskiy.information-region.ru/ Сообщения по рассылке будут самые разные – от поздравлений и уведомлений о выплатах до анонсирования важных мероприятий и информирования о положенных льготах. Подписывайтесь и будьте в курсе актуальных и важных событий Приморья https://primorskiy.information-region.ru/», – призывает губернатор.