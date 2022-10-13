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Олег Кожемяко рассказал приморцам об уникальной возможности

Сегодня, 08:04
Фото: правительство Приморского края
В своих соцсетях губернатор Приморья разместил накануне информацию о том, как жители могут всегда быть в курсе происходящего в органах исполнительной власти края.
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Соцсети

«Друзья, у вас есть уникальная возможность получать самую важную информацию «из первых уст», – заверил земляков Олег Кожемяко. – Центр управления регионом Приморского края совместно с Правительством запустили информационный проект - рассылка сообщений социальной значимости».

Губернатор заверил, что новый сервис позволит узнавать о главных событиях и нововведениях Приморского края из первоисточника.

«Это удобно – всё самое важное будет приходить на адрес электронной почты. Для этого необходимо подписаться на рассылку https://primorskiy.information-region.ru/ Сообщения по рассылке будут самые разные – от поздравлений и уведомлений о выплатах до анонсирования важных мероприятий и информирования о положенных льготах. Подписывайтесь и будьте в курсе актуальных и важных событий Приморья https://primorskiy.information-region.ru/», – призывает губернатор.

 

#Общество#Соцсети#Олег Кожемяко
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