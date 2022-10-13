Олег Кожемяко: Товарооборот Приморья со странами АТР достигнет 12 миллиардов долларов

– В этом году в Приморье успешно прошли международные соревнования «Дети Азии», в которых приняли участие более тысячи ребят из 13 стран. В университетах края обучаются более 2,5 тысячи студентов из стран АТР. Проведён второй Международный форум по сохранению тигра, строится музейный и театрально-образовательный комплекс, который будет центром притяжения людей искусства в Приморский край, – заявил глава региона.