Олег Кожемяко: Товарооборот Приморья со странами АТР достигнет 12 миллиардов долларов

Председатель Комиссии Сергей Лавров заявил, что сегодня центр мировой политики и экономики необратимо смещается из Евроатлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион.
– Поэтому развитие отношений со странами этого региона в самых разных форматах – в числе наших неизменных, безусловных внешнеполитических приоритетов. Отмечу, что, невзирая на попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрируют твёрдый настрой на продолжение конструктивного, разнопланового взаимодействия с нами, – обозначил Сергей Лавров.
Олег Кожемяко в своём докладе подчеркнул, что на сегодняшний день основными торгово-экономическими партнёрами Приморского края являются Китай, Республика Корея, Япония. Также динамично развивается сотрудничество с Вьетнамом, Индией и Монголией. По итогам 2022 года планируем рост товарооборота до 12 миллиардов долларов.
– Со странами Азии работает более 90% экспортёров Приморского края. Спросом на азиатском рынке пользуются морепродукты, древесина и изделия из неё, соя и кукуруза. В перспективах – поставки крупных партий свинины, которую мы начали выращивать. Это одно из больших направлений, которое будет интересно нашим партнёрам и даст возможность дальнейшего развития сельского хозяйства, – отметил глава региона.
По словам Губернатора, отказ некоторых морских перевозчиков принимать грузы в Россию не сказался на грузообороте приморских портов.
– Продолжают появляться новые судоходные компании, маршруты, выходят на рынок китайские перевозчики. Сегодня порты перегружены по поставкам контейнеров, активно ведётся строительство новых портовых мощностей. В этом году начнёт работать новый морской порт Суходол мощностью до 20 миллионов тонн, – добавил Олег Кожемяко.
По мнению Губернатора, важное место в отношениях между Приморским краем и странами-партнёрами из АТР занимают гуманитарные, культурные и образовательные связи.
– В этом году в Приморье успешно прошли международные соревнования «Дети Азии», в которых приняли участие более тысячи ребят из 13 стран. В университетах края обучаются более 2,5 тысячи студентов из стран АТР. Проведён второй Международный форум по сохранению тигра, строится музейный и театрально-образовательный комплекс, который будет центром притяжения людей искусства в Приморский край, – заявил глава региона.
По материалам пресс-службы правительства Приморского края