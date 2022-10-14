Арсеньевский молочный комбинат – миллионные прибыли на «фальшивом» пломбире

Первый инцидент, судя по материалу сетевого издания «Золотой Рог», произошёл 18 апреля. Внимание журналистов привлекла анонимная публикация в одном из сообществ Владивостока о том, что два жителя города купили упаковку пломбира в обеденный перерыв и съели по небольшой порции. Вскоре после этого, с их слов, обоим стало плохо, а симптомы пищевого отравления держались почти сутки. Однако личности «отравившихся» в публичную плоскость так и не попали, а всевозможные комментаторы поставили под сомнение причастность производителя к факту отравления.