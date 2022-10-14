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Арсеньевский молочный комбинат – миллионные прибыли на «фальшивом» пломбире

Сегодня, 02:19
Фото: «Золотой Рог»
ООО «Арсеньевский молочный комбинат», угодившее весной этого года в череду негативных информационных сообщений в связи с отравлением людей мороженым, за 2021 год заработало более 80 миллионов рублей чистой прибыли. Это рекордный для компании показатель за последние пять лет.

В 2021 году прибыль «Арсеньевского молочного комбината», по данным системы СПАРК-Интерфакс, выросла почти вдвое – с 42 до почти 81 миллиона рублей. Объём прибыли за прошлый год стал рекордным для компании за последнюю пятилетку. При этом выручка ООО «АМК» по итогам года составила почти полмиллиарда рублей.

Вместе с тем, к качеству продукции «Арсеньевского молочного комбината» немало вопросов.

В июне текущего года Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» отобрал пробы и провёл исследование мороженого «Пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат», которое выпускается в килограммовых упаковках (копия протокола испытаний есть в распоряжении редакции).

Лабораторное исследование выявило в составе мороженого сразу четыре недопустимых элемента: брассикастерин, бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти вещества – фитостерины, проще говоря – растительные жиры, которые используют в качестве заменителей молочных жиров. Как правило, наличие одного или нескольких из этих четырёх элементов свидетельствует о применении пальмового масла – наиболее дешёвого растительного жира, не лучшим образом воздействующего на организм. Именно эти компоненты в составе чаще всего являются маркером фальсификата молочной продукции.

Согласно российским стандартам, использование растительных жиров недопустимо в производстве мороженого сорта «Пломбир», который, как правило, является наиболее дорогостоящим видом холодного десерта. Мороженое с фитостеринами в составе считается не молочным, а молокосодержащим продуктом. Стоит оно дешевле и должно иметь специальную маркировку о применении заменителей молочных жиров.

Однако «Арсеньевский молочный комбинат» продаёт мороженое на растительных жирах именно как пломбир, что, как показывает отчёт о финансовых показателях предприятия, приносит ему неплохие барыши.

Напомним, что в поле зрения журналистов продукция «Арсеньевского молочного комбината» попала после того, как сразу несколько жителей Приморья рассказали в социальных сетях об отравлении предположительно арсеньевским мороженым, и эти публикации были растиражированы местными СМИ.

Первый инцидент, судя по материалу сетевого издания «Золотой Рог», произошёл 18 апреля. Внимание журналистов привлекла анонимная публикация в одном из сообществ Владивостока о том, что два жителя города купили упаковку пломбира в обеденный перерыв и съели по небольшой порции. Вскоре после этого, с их слов, обоим стало плохо, а симптомы пищевого отравления держались почти сутки. Однако личности «отравившихся» в публичную плоскость так и не попали, а всевозможные комментаторы поставили под сомнение причастность производителя к факту отравления.

Похожая история случилась с ребёнком, которому мама купила стаканчик мороженого. С её слов, буквально через полчаса малыш почувствовал себя плохо, в поликлинике на следующий день диагностировали острое пищевое отравление. Об этом родительница поведала в социальных сетях, однако, как и в предыдущем случае, реальных контактов администраторы группы не опубликовали, а комментаторы заняли похожую позицию.

В начале мая по аналогичной схеме жительница Артёма рассказала своим подписчикам, что после употребления мороженого с отравлением слегла вся её семья.

Во всех трёх упомянутых случаях речь шла о продуктах «Арсеньевского молочного комбината», а публикации содержали чеки об их приобретении.

Кроме того, в национальной системе маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» мороженое производства «Арсеньевского молочного комбината» по состоянию на июнь 2022 года было отмечено как «сомнительный товар».

Юрий РОГОВ

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#Общество
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