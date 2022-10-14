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ЖителиУссурийска «доигрались» до уголовного дела

Сегодня, 00:20
Фото: Пресс-центр МВД России
Незаконную организацию и проведение азартных игр пресекли полицейские в Приморском крае.

Пресс-центр Министерства внутренних дел сообщает о том, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

Российским законодательством за организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии предусмотрено уголовное преследование.

Семейная пара из Уссурийска арендовала в центре города два помещения, в которых разместила игровое оборудование. Предварительно установлено, что к криминальному бизнесу они привлекли ещё троих местных жителей.

«Каждый из нелегальных салонов мог одновременно принять несколько десятков посетителей. Можно было воспользоваться как стационарными автоматами со специальным программным обеспечением, так и войти в интернет-казино. Игровые залы работали в закрытом режиме с соблюдением всех мер конспирации, в них допускался только узкий круг проверенных клиентов»,сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Криминальный бизнес пресекли полицейские во взаимодействии с сотрудниками следственного управления СК России по Приморскому краю и Росгвардии.

«В салонах и по местам проживания задержанных проведены обыски, в результате обнаружены семьдесят компьютеров, двадцать семь игорных терминалов, денежные средства в сумме ста восьмидесяти пяти тысяч рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники противоправной деятельности»,рассказала Ирина Волк.

Санкции части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса предусматривают наказание штрафом в размере от одного до полутора миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от четырёх до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

#Общество#МВД
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