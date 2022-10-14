ЖителиУссурийска «доигрались» до уголовного дела

Санкции части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса предусматривают наказание штрафом в размере от одного до полутора миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от четырёх до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или без такового.