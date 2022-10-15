Новые порты строят на Дальнем Востоке – в Приморье и на Камчатке

Порт Суходол входит в федеральный проект «Развитие морских портов». Перегрузку угля берутся проводить в полностью закрытом помещении без контакта с внешней средой, чтобы избежать негативного воздействия на экологию. Для этого склады хранения удалены от акватории на 500 метров, а от населённых пунктов – более чем на 5 километров.
Все конвейерные галереи, расположенные между пересыпными станциями, закрыты герметичными металлическими укрытиями. Все зоны активного пыления, пересыпные узлы между конвейерами также дополнительно герметизированы металлическими кожухами с встроенными воздухозаборниками системы аспирации для максимального предотвращения распространения пыли и повышения эффективности самих аспирационных установок.
Кроме того, порт оснастят целым комплексом очистных сооружений, которые обеспечат замкнутый цикл использования воды для технических целей.
Морской перегрузочный комплекс для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) возводят на юге Камчатки, в бухте Бечевинская. Сжиженный газ на полуостров станет поступать с заводов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, доставлять его предстоит по Северному морскому пути судами ледового класса. А с Камчатки голубое топливо отправится по всему миру, покупателям его доставят танкеры-газовозы.