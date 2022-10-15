Новые порты строят на Дальнем Востоке – в Приморье и на Камчатке

Порт Суходол входит в федеральный проект «Развитие морских портов». Перегрузку угля берутся проводить в полностью закрытом помещении без контакта с внешней средой, чтобы избежать негативного воздействия на экологию. Для этого склады хранения удалены от акватории на 500 метров, а от населённых пунктов – более чем на 5 километров.