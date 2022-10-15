В третье воскресенье октября в Приморье отметят День отца

Праздник официально установлен Указом Президента России год назад – 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Отмечать его решили в третье воскресенье октября. Первый раз День отца отпразднуют в этом году, 16 октября.