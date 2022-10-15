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В третье воскресенье октября в Приморье отметят День отца

Сегодня, 22:35
Фото: архив
На предстоящих выходных в муниципальных образованиях Приморского края пройдут различные тематические мероприятия, посвящённые новому государственному празднику – Дню отца.

Праздник официально установлен Указом Президента России год назад – 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Отмечать его решили в третье воскресенье октября. Первый раз День отца отпразднуют в этом году, 16 октября.

К празднику учреждения культуры Приморья подготовили разнообразную программу.

Этот праздник особенно значим сейчас, когда многие отцы находятся на передовой в зоне специальной военной операции на защите нашего Отечества, – отмечают в министерстве культуры и архивного дела Приморья,

В краевой детской библиотеке во Владивостоке 16 октября пройдёт творческая мастерская «Открытка для папы». Приверженцы активного образа жизни смогут отправиться в поход выходного дня на мыс Тобизина на острове Русском.

Бесплатное посещение для отцов сделают в воскресенье в Приморской картинной галерее.

Дворец культуры «Прогресс» в Арсеньеве приглашает горожан на тематический вечер и в музыкальную гостиную.

В центральной детской библиотеке имени А.С. Макаренко в Артёме состоится литературно-игровая программа «Мой папа лучше всех». А юные читатели библиотеки Дальнереченска примут участие в мастер-классе «Я рисую папу».

На конференцию «Папа – опора семьи» и праздничный концерт «Лучше папы друга нет» приглашают жителей Находки.

Акция «Спасибо, папа!» и праздничная программа «Папа – мой герой!» в Доме культуры посёлка Лозовый.

Семейную эстафету на свежем воздухе «Отец – образец» проведут в Уссурийске.

Праздничная программа «Мой папа самый лучший» и викторина «Папины профессии» состоится в Фокино.

В конкурсно-игровой программе «Мой папа самый-самый» примут участие жители Пограничного округа.

В библиотеках Тернейского округа устроят флешмобы «О папе нашем стихами мы расскажем» и «День отца – это радостный праздник».

Дню отца по всему Приморью посвятят концертные программы и выступления творческих коллективов, пройдут тематические классные часы, конкурсы рисунков и мастер-классы по изготовлению открыток, выставки и записи видеопоздравлений.

Полный список мероприятий в муниципальных образованиях края – по ссылке .

#Общество#Праздник
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