В третье воскресенье октября в Приморье отметят День отца

Праздник официально установлен Указом Президента России год назад – 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Отмечать его решили в третье воскресенье октября. Первый раз День отца отпразднуют в этом году, 16 октября.
К празднику учреждения культуры Приморья подготовили разнообразную программу.
Этот праздник особенно значим сейчас, когда многие отцы находятся на передовой в зоне специальной военной операции на защите нашего Отечества, – отмечают в министерстве культуры и архивного дела Приморья,
В краевой детской библиотеке во Владивостоке 16 октября пройдёт творческая мастерская «Открытка для папы». Приверженцы активного образа жизни смогут отправиться в поход выходного дня на мыс Тобизина на острове Русском.
Бесплатное посещение для отцов сделают в воскресенье в Приморской картинной галерее.
Дворец культуры «Прогресс» в Арсеньеве приглашает горожан на тематический вечер и в музыкальную гостиную.
В центральной детской библиотеке имени А.С. Макаренко в Артёме состоится литературно-игровая программа «Мой папа лучше всех». А юные читатели библиотеки Дальнереченска примут участие в мастер-классе «Я рисую папу».
На конференцию «Папа – опора семьи» и праздничный концерт «Лучше папы друга нет» приглашают жителей Находки.
Акция «Спасибо, папа!» и праздничная программа «Папа – мой герой!» в Доме культуры посёлка Лозовый.
Семейную эстафету на свежем воздухе «Отец – образец» проведут в Уссурийске.
Праздничная программа «Мой папа самый лучший» и викторина «Папины профессии» состоится в Фокино.
В конкурсно-игровой программе «Мой папа самый-самый» примут участие жители Пограничного округа.
В библиотеках Тернейского округа устроят флешмобы «О папе нашем стихами мы расскажем» и «День отца – это радостный праздник».
Дню отца по всему Приморью посвятят концертные программы и выступления творческих коллективов, пройдут тематические классные часы, конкурсы рисунков и мастер-классы по изготовлению открыток, выставки и записи видеопоздравлений.
Полный список мероприятий в муниципальных образованиях края – по ссылке .