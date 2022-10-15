Золото раскупают килограммами

С марта текущего года только одним из российских банков передано клиентам 20,5 тонны золотых слитков. Всего за это время кредитное учреждение провело почти 2,3 тысячи сделок по продаже драгоценного металла, средний вес составил 6 килограммов золота.
Состоятельные клиенты могут приобрести золото 999-й пробы весом от 1 до 100 килограммов, сообщили в банке.
Стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Чтобы их приобрести, необходимо сделать предварительный заказ. Оплатить сделку можно рублями или валютой в рамках федерального закона № 55-ФЗ.
«Наши состоятельные клиенты всё чаще выбирают золото как надёжный инструмент диверсификации активов в долгосрочной перспективе. Особенно повысился интерес после отмены в марте налога НДС в двадцать процентов на покупку золотых слитков. В основном крупные частные инвесторы приобретают драгоценный металл с целью сохранить капитал и сформировать защитный портфель, в том числе для будущих поколений», – отмечает старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии» Дмитрий Брейтенбихер.