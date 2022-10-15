Золото раскупают килограммами

«Наши состоятельные клиенты всё чаще выбирают золото как надёжный инструмент диверсификации активов в долгосрочной перспективе. Особенно повысился интерес после отмены в марте налога НДС в двадцать процентов на покупку золотых слитков. В основном крупные частные инвесторы приобретают драгоценный металл с целью сохранить капитал и сформировать защитный портфель, в том числе для будущих поколений», – отмечает старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии» Дмитрий Брейтенбихер.