Нестационарную торговлю предлагают наконец узаконить

Реализацию предложений доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова по разделу «Торговая деятельность и защита прав производителей на потребительском рынке от поддельной некачественной продукции» обсудили участники межведомственного круглого стола.
Как отметил общественный омбудсмен по вопросам торговли Андрей Даниленко, российское законодательство до сих пор не содержит чёткого описания условий размещения нестационарных торговых объектов и объектов для развозной торговли.
«Пока нет единого федерального регулирования, органы власти на местах определяют условия произвольно. Нередко владельцев НТО привлекают за нарушения к двойной ответственности – административному штрафу плюс расторгают договор и сносят объект, в то время как по отношению к участнику стационарной торговли ограничиваются только штрафом», – заметил Андрей Даниленко.
По его мнению, нестационарной торговле нужно чёткое определение прав. Минимальный срок аренды. Неизменность существенных условий до окончания этого срока, например, требований к внешнему виду НТО. Компенсация владельцам, если киоск или павильон требуется перенести в интересах города. Возмещение ущерба при расторжении договора по иным основаниям, обязательное предоставление компенсационного места при исключении НТО из схемы размещения.
Между тем законопроект, отражающий все эти принципы, внесён в Государственную Думу уже несколько лет назад, но до сих пор так и не добрался даже до первого чтения. Принятое в его отсутствие распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р носит рекомендательный для региональных властей характер, отметил общественный омбудсмен.
«А возможность продлять договоры на размещение НТО на срок до семи лет без торгов решает проблему лишь частично», – подчеркнул Андрей Даниленко, отметив, что сейчас эта тема ещё более актуальна, ведь нужно и население оперативно обеспечивать продовольствием, и самим производителям иметь для этого больше возможностей.
Заместитель директора департамента развития внутренней торговли, лёгкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Сергей Лобанов сообщил, что первоначальный текст законопроекта был переработан по согласованию с Советом Федерации. В итоге его объём уменьшился в несколько раз, спорные формулировки исчезли и Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству его одобрил.
«Законопроект никоим образом не ущемит права регионов, наоборот, уточняет их и расширительно толкует», – отметил Сергей Лобанов.
Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов согласился, что законопроект рамочный.
«Поэтому не совсем понятно, чем он может навредить самостоятельности регионов. А то, что его не принимают, это сигнал для регионов – не очень-то киоски и нужны. Продолжаются зачистки НТО, придумываются правила, которым в реальности никто не соответствует. Между тем именно киоски и ярмарки – тот канал продаж, который способен поддержать, например, фермеров, о которых неизменно заботятся в Совете Федерации», – заметил Владлен Максимов.
Участники круглого стола высказались за согласование доработанного с учётом мнения Совета Федерации законопроекта для запуска его рассмотрения Государственной Думой.
Мобильная торговля продолжает оставаться в зачаточном состоянии. Между тем в случае чёткого оформления условий работы частные инвестиции в модернизацию старых и установку новых объектов (включая специализированные автомобили) могут составить около 300 миллиардов рублей, а также создать около 250 тысяч новых рабочих мест, подытожили участники обсуждения.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее предлагал ввести в качестве срочной меры поддержки годичный мораторий на снос объектов нестационарной торговли.
«Но такой мораторий, при всей его полезности, абсолютно не снимает с повестки дня принятие федерального закона с недвусмысленными формулировками, которые устранили бы большую часть разногласий между бизнесом и местными администрациями», – подчеркивает Титов.