Нестационарную торговлю предлагают наконец узаконить

«Поэтому не совсем понятно, чем он может навредить самостоятельности регионов. А то, что его не принимают, это сигнал для регионов – не очень-то киоски и нужны. Продолжаются зачистки НТО, придумываются правила, которым в реальности никто не соответствует. Между тем именно киоски и ярмарки – тот канал продаж, который способен поддержать, например, фермеров, о которых неизменно заботятся в Совете Федерации», – заметил Владлен Максимов.