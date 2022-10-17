На пресс-конференции в Астане в минувшую пятницу российский президент Владимир Путин озвучил сроки окончания частичной мобилизации. По его словам, в стране уже призвано 222 тысячи резервистов. Из них более 30 тысяч были направлены для подготовки в военные части, а еще 16 тысяч мобилизованных отправились в подразделения, выполняющие боевые задачи.
Ранее аналогичные цифры называл и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в России призвали свыше двухсот тысяч человек, а всего планировалось мобилизовать триста тысяч резервистов.
Глава государства отметил, что работа по частичной мобилизации уже подходит к концу и до ее завершения осталось примерно две недели. То есть можно предположить, что до конца октября частичная мобилизация во Владивостоке будет завершена.
При этом президент отметил, что в ближайшем будущем не планируется увеличивать количество мобилизованных и речи о всеобщей мобилизации не идет.
В Приморье, по словам главы региона Олега Кожемяко, основные мобилизационные мероприятия будут завершены в течение ближайшей недели. Он заявил, что в рамках частичной мобилизации в крае уже призвали 7400 резервистов. Поскольку работа по частичной мобилизации в регионе еще продолжается, то эта цифра, видимо, не окончательная.
Ранее военком края заявлял, что в регионе планируется призвать 7,7 тыс. человек. Однако позже было объявлено, что эта цифра может быть скорректирована, поскольку регион может не собрать нужное количество человек по плану от Минобороны либо же, наоборот, число подлежащих призыву будет больше, если этого потребует ведомство.
Губернатор рассказал, что около шести сотен призванных граждан были возвращены домой, поскольку не подходили под условия частичной мобилизации, озвученные Министерством обороны. Остальные мобилизованные жители Приморья и Владивостока проходят боевую подготовку на военных полигонах края.
Пока частичная мобилизация во Владивостоке продолжается. О досрочном завершении мобилизационных мероприятий отчитались лишь четыре района Приморского края: Надеждинский, Хасанский, Черниговский, Пожарский.