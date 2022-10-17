Ранее военком края заявлял, что в регионе планируется призвать 7,7 тыс. человек. Однако позже было объявлено, что эта цифра может быть скорректирована, поскольку регион может не собрать нужное количество человек по плану от Минобороны либо же, наоборот, число подлежащих призыву будет больше, если этого потребует ведомство.