Классификация бомбоубежищ была разработана еще во времена Советского Союза. Условно их подразделяют по вместимости и уровню защиты:
Во Владивостоке в советское время было построено порядка двухсот объектов гражданской обороны. Но большинство из них были утрачены еще в 90-х и начале нулевых годов. Большая часть сохраненных бомбоубежищ находится на территории промышленных объектов города, куда простых граждан пускать не положено.
Однако под бомбоубежище 2 категории вполне можно приспособить любое подвальное помещение или подземный объект Владивостока. Главное, чтобы укрытие имело герметичное и прочное перекрытие и двери. С точки зрения защиты наиболее надежны для укрываемых подвалы многоэтажек, поскольку верхние этажи значительно тормозят силу удара.
От прямых ядерных ударов бомбоубежище 1 категории не спасет — для таких целей предназначены специальные противорадиационные укрытия. Такие сооружения чаще всего возводились на предприятиях, которые могут быть подвержены радиоактивному заражению. Во Владивостоке, например, это завод «Звезда», где проводят ремонт атомных подводных лодок.
Бомбоубежища на объектах промышленности предусмотрены для работников предприятий непрерывного цикла и для простого населения не предназначены.
Председатель диггер-клуба, член Русского географического общества Артур Романенко:
«По самым оптимистичным подсчетам, даже если все построенные при Советском Союзе сооружения ГО были бы готовы принимать людей, там могла бы поместиться лишь десятая часть населения Владивостока. Чтобы хватило на всех — по сути, нужно построить еще один Владивосток, но только под землей».
Бомбоубежище должно не только защищать от ударов и их последствий, но и быть оборудованным всем необходимым для пребывания людей. В больших бомбоубежищах обычно несколько помещений для укрываемых граждан: комнаты для отдыха, медицинские помещения, места для приготовления и приема пищи.
В укрытиях должны работать система канализации, вентиляции, отопления, а также иметься запас воды, медикаментов, продовольствия и других необходимых вещей. Техническое обеспечение убежищ возлагается на МЧС, однако на данный момент все укрытия имеют статус сооружений гражданской обороны (ГО) и находятся в федеральной собственности. Поэтому ответственность за их состояние во Владивостоке несут органы муниципальной власти.
Для укрытия может использоваться любое подвальное помещение в доме или в магазине, ангары, бункеры, подземные укрытия. Таких объектов на территории Владивостока десятки, но большинство из них заброшенные, а часть из них используются как хранилища или склады.
В любом случае бомбоубежища не предназначены для населения. Эти помещения будут функционировать только для тех, кто работает на оборону: квалифицированных рабочих, ученых, медиков, управленцев. Остальное население Владивостока при опасности должны будут эвакуировать.
В случае ЧС, по разъяснениям МЧС Владивостока, бежать нужно в любой ближайший подвал, пещеру, погреб, углубление, любое заглубленное помещение или бетонное сооружение, где можно спрятаться от осколков и последствий разрушений.
Подробная информация о карте бомбоубежищ Владивостока является секретной. Однако на территории города и в его окрестностях полно объектов, которые не классифицируются как защитные сооружения (ЗС), но где можно временно переждать опасность.
Официальные источники не публикуют карту бомбоубежищ во Владивостоке. Но информацию о подземных укрытиях, находящихся рядом с домом, можно найти на сайтах местных диггеров. Там, в частности, указываются подземные объекты советской постройки: например, подземный завод для постройки торпед, бомбоубежище завода «Металлист», убежище на 1-й Морской, штольня ДВГТУ, скальное убежище моторвагонного депо «Первая Речка», убежище под мединститутом Владивостока.
Судя по старым картам, подземные укрытия есть во всех районах Владивостока. А, по словам местных диггеров, возле каждого дома постройки 70-х — 80-х годов во Владивостоке возводилось бомбоубежище. Правда, большинство из них на данный момент в совершенно непригодном состоянии.
Местное население не планируется укрывать в подвалах и бомбоубежищах во Владивостоке. Горожан будут эвакуировать в малонаселенные части региона. И на этот счет у властей разработан эвакуационный план, который также хранится под грифом «секретно».
По словам муниципальных властей, это заранее определенные территории для размещения людей в эвакуационных пунктах и зданиях региональных санаториев. При этом эвакуация может быть как частичной, так и общей — в зависимости от масштаба происшествия. Например, при частичной эвакуации в первую очередь вывозят детей и подростков, пенсионеров и инвалидов.
В случае опасности во Владивостоке сработает специальная система оповещения. При сигнале «Внимание всем» горожанам нужно будет включить телевизоры или радио, где по федеральным каналам объявят, к каким эвакопунктам нужно направляться, где самый близкий пункт убежища и что брать с собой.
Представитель МЧС Приморья Александр Юношев:
«Срок приведения к готовности к приему людей бомбоубежищ — 12 часов. За это время разворачиваются эвакуационные пункты для населения, а ЗС оборудуются всем необходимым».
Ключи от подвала многоэтажного дома хранятся у управляющей компании. Однако во многих многоэтажках второй комплект ключей находится в квартире, где живет ответственный по МКД, выбранный советом дома. Информация о месте нахождения ключей должна быть размещена на информационном стенде возле каждого подъезда.
Что касается ключей от бомбоубежищ, находящихся на территории предприятий или учреждений Владивостока, то ключи от таких помещений обычно хранят завхозы или охрана.
В МЧС Владивостока рекомендуют держать наготове «тревожный чемоданчик» на случай ЧС. В нем обязательно должен быть минимальный запас воды и еды, а также документы.
Что еще рекомендуется взять с собой:
Из еды лучше всего брать то, что может долго храниться. Это овощные, рыбные и мясные консервы, галеты и печенье, сухари и консервированные супы, варенье, быстрорастворимый чай и кофе.