Бомбоубежищ во Владивостоке несколько десятков, но не все они предназначены для обычного населения. Есть ли в Приморье карта бомбоубежищ и куда бежать в случае опасности — в нашем материале.

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