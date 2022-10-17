Молодёжь Приморья подвигли сделать шаг «С места в карьеру»

Самое главное, по мнению Героя России, — быть преданным своей мечте и своему делу. «Важно не просто ходить на работу, а стремиться достичь в своей профессии чего-то нового, того, что до тебя никто не делал. Всегда в любой деятельности есть такие возможности, надо просто поставить цель и отдать ей много времени и сил. Уверен, в каждой профессии можно достичь результата и гордиться тем, что ты это сделал», – обратился Антон Шкаплеров к аудитории.