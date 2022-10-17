Молодёжь Приморья подвигли сделать шаг «С места в карьеру»

Онлайн-форум в рамках проекта «С места в карьеру» прошёл во Владивостоке. Участники собрались в студии общества «Знание» на площадке Дальневосточного федерального университета – более сотни заинтересованных студентов, а также онлайн-аудиторию, набравшую более 213 тысяч просмотров.
Лётчик-инструктор и космонавт-испытатель 1-го класса Героя Российской Федерации Антон Шкаплеров рассказал аудитории о работе космонавтов, о длительной и насыщенной подготовке к полётам, о работе в открытом космосе и космических экспериментах, о Международной космической станции и многом другом.
«Если молодые люди хотят работать в интересной сфере, находиться на самом пике человеческого развития, то такая сфера — космос. Все новые технологии, всё самое интересное и крутое — в этой области. Если даже человек не станет космонавтом, но свяжет свою жизнь с космосом, у него будет действительно очень интересная работа, которая на шаг впереди, которая всегда смотрит в будущее», — подчеркнул Антон Шкаплеров.
Самое главное, по мнению Героя России, — быть преданным своей мечте и своему делу. «Важно не просто ходить на работу, а стремиться достичь в своей профессии чего-то нового, того, что до тебя никто не делал. Всегда в любой деятельности есть такие возможности, надо просто поставить цель и отдать ей много времени и сил. Уверен, в каждой профессии можно достичь результата и гордиться тем, что ты это сделал», – обратился Антон Шкаплеров к аудитории.
Директор музыкальных и событийных проектов VK, сооснователь VK Fest, лауреат рейтинга Forbes «30 до 30» Константин Сидорков поблагодарил Российское общество «Знание» за организацию молодёжного форума во Владивостоке.
«Очень рад тому, что всё больше мероприятий проходит за пределами центральной России. Это действительно актуально», — подчеркнул он.
Константин Сидорков рассказал, как стать топ-менеджером крупной компании, невзирая на возраст, на примере лично опыта. Он обратил особое внимание молодых слушателей на то, что необходимо постоянно развиваться, заниматься самообразованием, получать новые знания и расширять свои компетенции любому, кто стремится к достижению своих целей. А также рассказал, какие навыки сегодня востребованы в медиасфере, что является самым необходимым для работника в этой области и на что обращают внимание работодатели, формируя свою команду.
Генеральный директор мебельной фабрики «АСТРА», руководитель направления по выявлению проблем и проработке решений для малых и средних предприятий Санкт-Петербургского отделения Всероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», победитель конкурса «Деловые женщины — 2022» в номинации «Социальная миссия» Алёна Дорина поделилась личным опытом построения бизнес-модели и своим отношением к бизнесу как «к жизни на все сто». Отдельно она раскрыла тему социальной деятельности в предпринимательстве, объяснила, почему это хороший старт в карьере, напомнила о мерах государственной поддержки.
«Миссия социального предпринимательства проста: сделать мир лучше. Сегодня социальное предпринимательство становится всё более и более востребованным. Вы можете построить свой бизнес, взяв за основу помощь и содействие людям с ограниченными возможностями или, например, пожилым людям. Создание привлекательных рабочих мест для людей с инвалидностью — это трудоёмкий, но интересный и важный процесс», – отметила Алёна Дорина, высказав при этом надеджу, что очень скоро он станет популярным.