Старшеклассникам намерены открыть «Код будущего»

Проект «Код будущего» запустили для учеников 8–11 классов. Они смогут освоить язык программирования ещё до поступления в вуз.
Проект «Код будущего» призван исправить положение с нехваткой рабочих рук в информационных технологиях (информация о проекте доступна по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode).
Кого возьмут учиться?
Учеников 8–11 классов, которые подадут заявку и пройдут отбор.
Чему учат?
Java, Python, C#, JavaScript, PHP, базы данных на SQL и в средах разработки Unity и Scratch. Всего 78 программ.
Как проходит обучение?
Можно выбрать онлайн-формат или учиться очно в одном из 69 регионов. Занятия рассчитаны на два года.
Когда начинается обучение?
Курсы стартуют уже в этом октябре.
Сколько стоит обучение?
Нисколько: всё оплатит государство.
Кто будет учить?
Курсы представляют 15 организаций: «Яндекс», «Алгоритмика», «Учи.Дома», «1С-Образование», Университет Иннополис и другие IT-школы.
Дадут ли какой-то документ?
По итогам обучения ребята получат официальные сертификаты.
Что дают эти курсы? Зачем школьнику дополнительная нагрузка?
Если верить авторам проекта, школьники начнут лучше успевать по математике и английскому; станут более внимательными и усидчивыми; научатся структурировать мысли и анализировать ситуации; поймут, в каком направлении развиваться и какой вуз выбрать; смогут быстрее двигаться по карьерному пути в информационных технологиях и начать зарабатывать личные деньги.