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Старшеклассникам намерены открыть «Код будущего»

Сегодня, 05:43
Фото: Артём Ганжа / архив
Школьники бесплатно смогут изучить язык программирования.

Проект «Код будущего» запустили для учеников 8–11 классов. Они смогут освоить язык программирования ещё до поступления в вуз.

Проект «Код будущего» призван исправить положение с нехваткой рабочих рук  в информационных технологиях (информация о проекте доступна по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode).

Кого возьмут учиться?

Учеников 8–11 классов, которые подадут заявку и пройдут отбор.

Чему учат?
Java, Python, C#, JavaScript, PHP, базы данных на SQL и в средах разработки Unity и Scratch. Всего 78 программ.

Как проходит обучение?
Можно выбрать онлайн-формат или учиться очно в одном из 69 регионов. Занятия рассчитаны на два года.

Когда начинается обучение?
Курсы стартуют уже в этом октябре.

Сколько стоит обучение?
Нисколько: всё оплатит государство.

Кто будет учить?
Курсы представляют 15 организаций: «Яндекс», «Алгоритмика», «Учи.Дома», «1С-Образование», Университет Иннополис и другие IT-школы.

Дадут ли какой-то документ?
По итогам обучения ребята получат официальные сертификаты.

Что дают эти курсы? Зачем школьнику дополнительная нагрузка?

Если верить авторам проекта, школьники начнут лучше успевать по математике и английскому; станут более внимательными и усидчивыми; научатся структурировать мысли и анализировать ситуации; поймут, в каком направлении развиваться и какой вуз выбрать; смогут быстрее двигаться по карьерному пути в информационных технологиях и начать зарабатывать личные деньги.

#Общество#Наука и образование#Новости
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