Старшеклассникам намерены открыть «Код будущего»

Если верить авторам проекта, школьники начнут лучше успевать по математике и английскому; станут более внимательными и усидчивыми; научатся структурировать мысли и анализировать ситуации; поймут, в каком направлении развиваться и какой вуз выбрать; смогут быстрее двигаться по карьерному пути в информационных технологиях и начать зарабатывать личные деньги.