Историческая драма на актуальную тему

В спектакле мы говорим об историческом периоде 30-50-х годов, хотя сама история начинается со встречи отца и сына в конце 80-х годов прошлого века – ещё на одном стыке непростой истории нашего великого государства. Я решил обратиться к такой теме, потому что это мой долг. Долг режиссёра обращаться к непростым вопросам, к проблемам. Для меня театр – способ, метод и средство коммуникации. Я считаю, что важно проговорить, прожить какие-то ситуации вместе с актёрами в театре и попытаться найти решение в ходе спектакля. Мне кажется, этот спектакль может послужить местом примирения диаметрально противоположных позиций – и по поводу репрессий, например, и других сложных вопросов нашей истории. Нам сейчас не хватает рецептов счастливой жизни. В этом спектакле он есть. Рецепт преодоления, выстраивания отношений с обществом, с собой, с искусством, с государством.