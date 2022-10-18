Историческая драма на актуальную тему

А дело в том, что «Разговор у реки» – историческая драма, основанная на реальных событиях. Мало того, спектакль охватывает такой период истории нашей страны, о котором и по сей день спорят до хрипоты…
– Это история о двух инженерах, которые в годы Второй мировой войны за 40 дней построили на реке Уссури сталелитейный завод. Это история о людях, создавших первый симфонический оркестр среди заключённых ГУЛАГа. Они придумали литературную мистификацию – поэта эпохи Возрождения – и сумели издать книгу его стихов в их якобы переводе. Инженеры, поэты, музыканты, заключённые, патриоты. И это абсолютно реальные люди, – рассказал Александр Созонов, режиссёр спектакля. – Один из них выпустил книгу воспоминаний, которая частично стала основой инсценировки.
В спектакле мы говорим об историческом периоде 30-50-х годов, хотя сама история начинается со встречи отца и сына в конце 80-х годов прошлого века – ещё на одном стыке непростой истории нашего великого государства. Я решил обратиться к такой теме, потому что это мой долг. Долг режиссёра обращаться к непростым вопросам, к проблемам. Для меня театр – способ, метод и средство коммуникации. Я считаю, что важно проговорить, прожить какие-то ситуации вместе с актёрами в театре и попытаться найти решение в ходе спектакля. Мне кажется, этот спектакль может послужить местом примирения диаметрально противоположных позиций – и по поводу репрессий, например, и других сложных вопросов нашей истории. Нам сейчас не хватает рецептов счастливой жизни. В этом спектакле он есть. Рецепт преодоления, выстраивания отношений с обществом, с собой, с искусством, с государством.
Постановку «Разговора у реки» по им же написанной пьесе осуществил на сцене театра молодёжи известный российский режиссёр Александр Созонов, неоднократный номинант на «Золотую маску». Такое сотрудничество стало возможным в рамках программы грантовой поддержки развития театрального искусства на Дальнем Востоке, созданной по инициативе Евгения Миронова.
Пьесу Александр Созонов написал сам, основываясь на реальной истории и биографиях реальных людей. Впрочем, режиссёр всё время подчёркивает, что его постановки – это всегда коллективное творчество, поскольку он постоянно открыт для предложений и идей – от актёров, художника постановки и так далее.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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