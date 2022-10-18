Олег Кожемяко вручил жителям Артёма ключи от новых квартир

– Микрорайон на Куйбышева – Горького – Лазо долгое время не строился, несмотря на то, что земельный участок был предоставлен застройщику с условием о расселении людей из аварийного и ветхого жилья ещё в 2009 году. 90 семей жили в невыносимых условиях, пока мы не обратили внимание на эту проблему в 2020 году. В результате плодотворной работы администрации Артёмовского городского округа совместно с правительством Приморского края и Корпорацией развития региона удалось в короткий срок построить и ввести в эксплуатацию в августе 2022 года девятиэтажный многоквартирный дом на 144 квартиры, 25 из которых получат переселенцы. В квартирах заканчивается ремонт, и вскоре новоселы смогут заехать в свое новое комфортное жильё, – сказал глава региона.