Олег Кожемяко вручил жителям Артёма ключи от новых квартир

Олег Кожемяко отметил, что создание комфортных условий для жизни приморцев – одна из приоритетных задач правительства.
– Микрорайон на Куйбышева – Горького – Лазо долгое время не строился, несмотря на то, что земельный участок был предоставлен застройщику с условием о расселении людей из аварийного и ветхого жилья ещё в 2009 году. 90 семей жили в невыносимых условиях, пока мы не обратили внимание на эту проблему в 2020 году. В результате плодотворной работы администрации Артёмовского городского округа совместно с правительством Приморского края и Корпорацией развития региона удалось в короткий срок построить и ввести в эксплуатацию в августе 2022 года девятиэтажный многоквартирный дом на 144 квартиры, 25 из которых получат переселенцы. В квартирах заканчивается ремонт, и вскоре новоселы смогут заехать в свое новое комфортное жильё, – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что переселение людей из ветхого, аварийного жилья и снос бараков в Артёме создали возможность для качественного развития территории. Как рассказала руководитель Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю, осуществить переселение удалось благодаря механизму комплексного развития застроенных территорий.
– Поздравляю ещё 25 наших артёмовских семей с долгожданным получением ключей от новых квартир! Это жители бараков в районе улиц Куйбышева-Горького, на месте которых сегодня строится микрорайон «Солнечный» по ул. Горького 4а, – обратился к новосёлам глава АГО Вячеслав Квон. – Проблеме более 10 лет, но благодаря волевому решению нашего губернатора и поддержке Корпорации развития Приморского края её удается решить. До конца года планируем ввести ещё один дом напротив этого, где получат квартиры еще 25 семей и в итоге останутся лишь 9, чей вопрос решится уже в следующем году.
Глава Артёмовского городского округа подчеркнул, что все квартиры с ремонтом – заезжай и живи.
– В целом, радует, что Артём достаточно активно застраивается. По вводу жилья из муниципалитетов по итогам прошлого года мы стали вторыми в крае. Ежегодно мы наращиваем темпы строительства и в этом году мы настроены ввести порядка 80 тысяч квадратов. Работаем дальше, – добавил Вячеслав Квон.
Косметический ремонт уже завершен в 13 квартирах – установлена сантехника, выровнены полы и стены, вставлены новые окна. Ремонт ещё в 12 закончат до конца октября, после чего люди смогут переезжать.
– Мы видим хороший пример комплексного развития территории – механизма, который будет применяться во Владивостоке и на острове Русском. Вместо ветхого и аварийного жилья будут возведены новые социальные объекты, а переселенцы получат право на новое комфортное жильё. В данном случае, мы не только контролировали строительство новых домов, но и постоянно были в контакте с переселенцами, проследили, чтобы квартиры были переданы с качественным ремонтом, – рассказала Ольга Сун-жаю.
Как отметил мэр Артема Вячеслав Квон, строительство второго дома на 141 квартиру в микрорайоне «Солнечный» также завершено, сейчас объект проходит процедуру ввода в эксплуатацию. В нём к концу 2022 года получат благоустроенные квартиры ещё 25 семей переселенцев.
С 2010 по 2021 годы администрация Артёма при поддержке регионального правительства и Корпорации развития Приморского края расселила 26 семей, 11 из них получили квартиры в доме по улице 1-я Рабочая, 29/2 – бывшем долгострое, который удалось ввести в эксплуатацию через механизмы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края в 2020 году.