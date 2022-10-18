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От чего зависит себестоимость цемента и влияет ли это на цену квадратного метра?

Сегодня, 02:08
Фото: Востокцемент
Востокцемент объявляет о повышении стоимости главного строительного материала с 1 ноября.

С 1 ноября цены на общестроительный цемент ЦЕМ I 42,5Н предприятий группы компаний «Востокцемент» – Спасскцемента и Теплоозёрского цементного завода – будут повышены на 10%.

Востокцемент всегда делает всё возможное для сдерживания роста цен на стройматериалы, но на себестоимость влияет увеличение ряда экономических показателей. Это по-прежнему рост транспортных расходов, железнодорожных тарифов, пла- та за подвижной состав, стоимость энергоресурсов и упа- ковки. Кроме того, ежегодно на всех предприятиях Востокцемента производится индексация заработной платы сотрудников.

Отдельно стоит отметить введение автоматических пунктов весогабаритного контроля в Приморском крае, которые уже установлены и пока работают в тестовом режиме. Их введение дополнительно скажется на увеличении стоимости доставки главного строительного материала.

Последний раз цены на цемент поднимались в апреле этого года в среднем на 5%. Тогда, поддерживая строительный рынок, Востокцемент взял на себя обязательство заморозить цены на полгода, и выполнил его.

По оценкам экспертов, повышение цен на цемент не повлечёт за собой такого же роста стоимости квадратного метра жилья. Аналитики «СМ PRO» отмечают, что доля цемента в объёме работ по виду деятельности «Строительство» в 2021 году составляет 2,5% и показывает тренд на снижение с 2014 года. По данным Приморскстата, цена квадратного метра по Приморскому краю за полгода 2022 года в среднем повысилась на 11,5%.

Востокцемент делает всё возможное для поддержки строительной отрасли. Повышение цен на цемент – это вынужденная мера, обусловленная внешними факторами. Основная задача цементных заводов – продолжать обеспечивать стройки региона качественными стройматериалами в необходимом объёме.

#Бизнес#Строительство#Новости
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