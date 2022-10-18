От чего зависит себестоимость цемента и влияет ли это на цену квадратного метра?

По оценкам экспертов, повышение цен на цемент не повлечёт за собой такого же роста стоимости квадратного метра жилья. Аналитики «СМ PRO» отмечают, что доля цемента в объёме работ по виду деятельности «Строительство» в 2021 году составляет 2,5% и показывает тренд на снижение с 2014 года. По данным Приморскстата, цена квадратного метра по Приморскому краю за полгода 2022 года в среднем повысилась на 11,5%.