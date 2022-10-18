zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ТОК даст энергию молодёжи Владивостока

Сегодня, 01:35
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
«Твой открытый коворкинг» презентовали на Совете по молодёжной политике.

Как сообщили в администрации Владивостока, «Твой открытый коворкинг» (ТОК) планируют открыть в городе уже к концу этого года. Его проект был презентован на заседании межведомственного Совета по вопросам реализации молодежной политики под председательством мэра дальневосточной столицы.

    Совместно с управлением по делам молодёжи мы хотим трансформировать молодёжную политику в городе, создать условия, чтобы молодёжь знала, какой у нас прекрасный город и хотела в нём жить и развиваться, понимая, что тут есть много возможностей. Одним из инструментов для достижения этих целей выступает данный совет. Мне бы хотелось, чтобы он стал площадкой для коммуникации, а мы в свою очередь могли бы помочь вам ресурсами, – подчеркнул Константин Шестаков.

ТОК откроют на Семеновской, 3. В нём будет студия с профессиональным медиаоборудованием для записи интервью, ведения блогов и подкастов. Здесь же можно будет проводить конференции и встречи.

Среди самых значимых запланированных мероприятий – квизы, мастер-классы для волонтёров, спортивно-патриотические экскурсии и многое другое.

#Общество#Владивосток#Новости#Администрация Владивостока#Константин Шестаков
Подпишитесь
Олег Кожемяко вручил федеральные и региональные награды добровольцам – участникам СВО
1 октября, 09:52
Во Владивостоке первокурсники медуниверситета принесли клятву Гиппократа
10 октября, 14:00
«Выделенка» для автобусов начнёт работать во Владивостоке в конце октября
4 октября, 15:05
Студенты колледжей Приморья станут настоящими профи в ресторанном бизнесе
9 октября, 11:37
Корабелы Находки спустили на воду ещё один краболов
2 октября, 10:23
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября, 15:20