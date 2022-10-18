ТОК даст энергию молодёжи Владивостока

– Совместно с управлением по делам молодёжи мы хотим трансформировать молодёжную политику в городе, создать условия, чтобы молодёжь знала, какой у нас прекрасный город и хотела в нём жить и развиваться, понимая, что тут есть много возможностей. Одним из инструментов для достижения этих целей выступает данный совет. Мне бы хотелось, чтобы он стал площадкой для коммуникации, а мы в свою очередь могли бы помочь вам ресурсами, – подчеркнул Константин Шестаков.