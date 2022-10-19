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На звание лучшего профессионала в стране претендует медсестра из Владивостока

Сегодня, 03:16
Фото: Владивостокская поликлиника №3
Елена Тишкина
Медицинской сестре одной из поликлиник Владивостока пришло приглашение на конкурс от департамента здравоохранения Москвы.

Участковая медицинская сестра Владивостокской поликлиники №3 Елена Николаевна Тишкина станет участницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2022 году в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения».

Приглашение на конкурс ей пришло от департамента здравоохранения Москвы как победительнице регионального конкурса в номинации «Лучшая участковая медсестра».

- Я люблю дело, которым занимаюсь. Быть медицинской сестрой – это призвание. Случайные люди в этой профессии не задерживаются, – рассказала Елена Тишкина после победы на региональном конкурсе.

Всероссийский конкурс профмастерства пройдёт 20-21 октября 2022 года в Московском центре аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения.

 

#Общество#Медицина#Новости
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