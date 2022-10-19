На звание лучшего профессионала в стране претендует медсестра из Владивостока

Участковая медицинская сестра Владивостокской поликлиники №3 Елена Николаевна Тишкина станет участницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2022 году в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения».
Приглашение на конкурс ей пришло от департамента здравоохранения Москвы как победительнице регионального конкурса в номинации «Лучшая участковая медсестра».
- Я люблю дело, которым занимаюсь. Быть медицинской сестрой – это призвание. Случайные люди в этой профессии не задерживаются, – рассказала Елена Тишкина после победы на региональном конкурсе.
Всероссийский конкурс профмастерства пройдёт 20-21 октября 2022 года в Московском центре аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения.