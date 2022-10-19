Сразу два судна заложили в Приморье на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе

В августе 2022 году ливадийские корабелы спустили на воду ледокольный автопассажирский паром проекта 03770 «Станислав Агапов». Это сложное и современное грузопассажирское судно построено по уникальному проекту, его длина 34,8 метра, ширина – 9,6 метра. Паром способен принять на борт до 50 человек и 7 легковых автомобилей, или 3 грузовых и 2 легковых. Его ледовый класс Arc4 позволяет работать во льдах толщиной до 0,9 метра. Торжественный спуск парома на воду на предприятии приурочили к празднованию 75-летия со дня образования Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.