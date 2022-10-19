Сразу два судна заложили в Приморье на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе

Грузовая баржа грузоподъёмностью 40 тонн и служебно-разъездное судно ледового класса Ice3 строятся в Ливадии для нужд камчатских заказчиков.
На торжественной церемонии закладки генеральный директор верфи Алексей Кудрявцев высказал уверенность, что специалисты завода успешно и в срок справятся с возложенной на них задачей.
«Впервые в истории Ливадийского завода мы одновременно заложили сразу два киля для новых судов. Это сложная и ответственная работа, которая потребует удвоенных усилий от всех нас», – отметил он.
Однопалубную грузовую баржу длинной 22 метра строят по заказу министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Она предназначена для перевозки автотранспорта, генеральных грузов, разгрузки судов на акваториях Охотского и Берингова морей в период открытой навигации. Судно будет соответствовать ледовому классу Ice1.
Заказчиком служебно-разъездного судна выступила Камчатская дирекция по техническому обеспечению надзора на море (ФГБУ «Камчаттехмордирекция»). Судно предназначается для осуществления природоохранных мероприятий, экологического мониторинга акваторий, выполнения гидрографических и промерных работ. Соответствие ледовому классу Ice3 позволит ему самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,7 метра.
Плановая дата окончания строительства заказов – 4 квартал 2023 года.
Строительство на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе сразу двух гражданских судов, по мнению руководителя министерства промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, служит наглядным подтверждением того, что в Приморье есть все возможности для дальнейшего развития судостроения — надёжная промышленная база, серьёзные практические наработки и опыт.
«Приморское судостроение работает на обновление флота страны, укрепление технологического суверенитета и является двигателем экономики региона в условиях санкционных ограничений – накануне на Находкинском судоремонтном заводе спустили на воду очередной краболов», – подчеркнул Сергей Калитин.
Ливадийский ремонтно-судостроительный завод активно развивает малое и среднетоннажное судостроение. За свою 75-летнюю историю предприятие построило более 100 судов. В 2015 году с верфи ЛРСЗ сошёл буксирный катер «Нептун», построенный по заказу Управления эксплуатации Зейского водохранилища. В 2019 году министерству транспорта Камчатского края были переданы построенные по его заказу грузопассажирские баржи «Камчатка-1» и «Камчатка-2», разработанные собственным конструкторским бюро Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.
В августе 2022 году ливадийские корабелы спустили на воду ледокольный автопассажирский паром проекта 03770 «Станислав Агапов». Это сложное и современное грузопассажирское судно построено по уникальному проекту, его длина 34,8 метра, ширина – 9,6 метра. Паром способен принять на борт до 50 человек и 7 легковых автомобилей, или 3 грузовых и 2 легковых. Его ледовый класс Arc4 позволяет работать во льдах толщиной до 0,9 метра. Торжественный спуск парома на воду на предприятии приурочили к празднованию 75-летия со дня образования Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.